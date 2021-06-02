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Академік НАН пояснив, чи варто боятися нових мутацій коронавірусу

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Середа 02 червня 2021 07:58
Академік НАН пояснив, чи варто боятися нових мутацій коронавірусу Колаж РБК-Україна: вчений висловився про мутації коронавірусу
Автор: Володимир Костирін

Поява нових штамів коронавірусу через мутацію є передбачуваною, і наявні на сьогодні вакцини працюють проти змінених форм вірусу. Директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко закликав не хвилюватися через мутації COVID-19.

Про це вчений розповів в ефірі каналу "Україна 24".

Академік висловився про нові штами коронавірусу та їх небезпеку.

"Не дуже хвилюйтеся в сенсі мутацій коронавірусу. Це нормально в тому сенсі, що це передбачувано", - говорить Комісаренко.

Він пояснив, що у кожного хворого всередині відбуваються мутації вірусу, і ці мутації зникають, коли пацієнт одужує.

"Але якщо людина хворіє дуже довго, велика кількість людей, то такі мутації можуть стати стабільними, більш менш небезпечними", - сказав науковець.

Експерт наголошує, що вакцини від COVID-19 зараз дієві 1 проти мутованих форм вірусу.

"Поки є хороші новини, що вакцини, створені проти первинного уханьського варіанту коронавірусу, поки працюють, і навіть працюють проти варіантів вірусу. Іноді вакцини працюють менш ефективно", - розповів академік.

Комісаренко звернув увагу, що незважаючи на такі відмінності в дієвості, щеплення ше одно призводять до зменшення контагіозності (заразності) вірусу - відповідно, зменшується кількість хворих, зменшується летальність.

Нагадаємо, раніше академік Комісаренко розповів про небезпеку "індійського" варіанту коронавірусу.

Також ми писали про те, що імунолог закликав українців готуватися до нової хвилі епідемія коронавірусу.

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