Академик Комиссаренко рассказал, как перенес коронавирус после двух прививок
Академик Сергей Комиссаренко, директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, привился от коронавируса двумя дозами вакцины, но все же подхватил болезнь. Благодаря сделанным прививкам, симптомы у 78-летнего ученого прошли уже через несколько дней.
Об этом председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО рассказал в интервью "Фактам".
По словам Комиссаренко, он также пытался вакцинироваться и третьей дозой, но в прививочном пункте ему отказали (это произошло до подписания 13 декабря главой Минздрава приказа о ее разрешении некоторым категориях граждан).
"Не помогло и то, что назвал все свои основные должности и регалии, имел беседу с главным врачом. Он объяснил, что министерство здравоохранения Украины на тот момент еще не дало разрешение на вакцинацию третьей прививкой", - отметил ученый.
Как Комиссаренко переболел коронавирусом
Рассказывая о перенесенном COVID-19, академик признался, что сам лично прививался вакциной AstraZeneca, и "очень ею доволен", но все же недавно где-то заразился - на позапрошлой неделе почувствовал легкое недомогание, появился насморк.
"Сделал тест. Оказалось, заразился COVID-19. Симптомы через несколько дней прошли (благодаря тому, что вакцинирован), но все же пришлось самоизолироваться на даче, ведь являлся вирусоносителем", - сказал Комиссаренко.
Отвечая на вопрос, какая из имеющихся вакцин показала себя наиболее эффективной, академик признался, что хотя и сложно четко выделить такой препарат, но по его мнению это может быть "Модерна".
"Но следует учитывать важный факт: доза Moderna содержит 100 микрограмм мРНК, а однотипного Pfizer - в три раза меньше", - высказался он.
Комиссаренко рассказал о разработке украинских вакцин от коронавируса
Академик отметил, что его институт завершает доклинические испытания препарата, а недавно он пробовал договориться с ВОЗ о содействии в вопросе проведения на базе зарубежных научных центров испытания украинской вакцины на животных. Пока с этими испытаниями не сложилось.
"Одна из особенностей нашей вакцины в том, что она действует сразу против двух видов белков коронавируса: s-белка и n-белка. Это значительно усиливает ее эффективность. Знаю, что украинско-американский консорциум занимается вакциной только против n-белка", - рассказал Комиссаренко.
Отечественную вакцину от COVID-19 создают ученые Института биологии клетки НАН Украины из Львова.
Напомним, ранее академик Комиссаренко указал на особенность "Дельты" и отметил, что она напоминает тяжелую ОРВИ.
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