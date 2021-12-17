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Академик Комиссаренко рассказал, как перенес коронавирус после двух прививок

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Пятница 17 декабря 2021 17:54
Академик Комиссаренко рассказал, как перенес коронавирус после двух прививок Фото: Сергей Комиссаренко, директора Института биохимии НАН Украины (nas.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Академик Сергей Комиссаренко, директор Института биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины, привился от коронавируса двумя дозами вакцины, но все же подхватил болезнь. Благодаря сделанным прививкам, симптомы у 78-летнего ученого прошли уже через несколько дней.

Об этом председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО рассказал в интервью "Фактам".

По словам Комиссаренко, он также пытался вакцинироваться и третьей дозой, но в прививочном пункте ему отказали (это произошло до подписания 13 декабря главой Минздрава приказа о ее разрешении некоторым категориях граждан).

"Не помогло и то, что назвал все свои основные должности и регалии, имел беседу с главным врачом. Он объяснил, что министерство здравоохранения Украины на тот момент еще не дало разрешение на вакцинацию третьей прививкой", - отметил ученый.

Как Комиссаренко переболел коронавирусом

Рассказывая о перенесенном COVID-19, академик признался, что сам лично прививался вакциной AstraZeneca, и "очень ею доволен", но все же недавно где-то заразился - на позапрошлой неделе почувствовал легкое недомогание, появился насморк.

"Сделал тест. Оказалось, заразился COVID-19. Симптомы через несколько дней прошли (благодаря тому, что вакцинирован), но все же пришлось самоизолироваться на даче, ведь являлся вирусоносителем", - сказал Комиссаренко.

Отвечая на вопрос, какая из имеющихся вакцин показала себя наиболее эффективной, академик признался, что хотя и сложно четко выделить такой препарат, но по его мнению это может быть "Модерна".

"Но следует учитывать важный факт: доза Moderna содержит 100 микрограмм мРНК, а однотипного Pfizer - в три раза меньше", - высказался он.

Комиссаренко рассказал о разработке украинских вакцин от коронавируса

Академик отметил, что его институт завершает доклинические испытания препарата, а недавно он пробовал договориться с ВОЗ о содействии в вопросе проведения на базе зарубежных научных центров испытания украинской вакцины на животных. Пока с этими испытаниями не сложилось.

"Одна из особенностей нашей вакцины в том, что она действует сразу против двух видов белков коронавируса: s-белка и n-белка. Это значительно усиливает ее эффективность. Знаю, что украинско-американский консорциум занимается вакциной только против n-белка", - рассказал Комиссаренко.

Отечественную вакцину от COVID-19 создают ученые Института биологии клетки НАН Украины из Львова.

Напомним, ранее академик Комиссаренко указал на особенность "Дельты" и отметил, что она напоминает тяжелую ОРВИ.

Также мы писали о том, что перед этим врач назвала симптомы COVID-19, при которых нужно обязательно обращаться к медикам.

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