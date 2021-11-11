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Академик указал на особенность "Дельты": напоминает тяжелую ОРВИ

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Четверг 11 ноября 2021 12:42
Академик указал на особенность "Дельты": напоминает тяжелую ОРВИ Фото: В чем особенность штамма "Дельта" (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Штамм коронавируса "Дельта" совсем не похож на предыдущий и отличается особой агрессивностью.

Об этом в "Сниданке с 1+1" рассказал академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко.

Симптомы отличаются

Пот словам Комиссаренко симптомы нового штамма отличаются, а некоторые не понимают, что заболели им, путая с простудой.

"Мы имеем дело с агрессивным штаммом коронавируса. Течение заболевания и симптомы немного отличаются от тех, которые были раньше. Оночень напоминает острое респираторное заболевание в тяжелой форме. В конце концов, люди не сразу могут понять, или заболели коронавирусом, или это просто простуда", - сообщил академик.

Интересно, что потеря вкуса и запаха уже не сопровождает болезнь. По словам академика, активируются вирусы, ранее занесенные в организм, начинается насморк, присоединяется кашель.

Основные симптомы "Дельты"

Симптомы при заражении "дельта"-штаммом несколько отличаются от прошлых мутаций SARS-CoV-2, и имеют большую схожесть с симптомами простуды:

  • головная боль
  • повышение температуры
  • насморк
  • боль в горле

Также часто пациенты жалуются на нарушения в работе ЖКТ. Потеря обоняния и вкуса при "дельте" встречается реже.

Как мы ранее писали, доктор рассказал, почему от некоторых вакцин от COVID людям становится плохо.

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Коронавирус "Дельта"
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