Не занимайтесь самолечением: при этом симптоме COVID-19 нужно обязательно обращаться к врачам

При заражении коронавирусом пациентам, у которых сохраняется высокая температура, и при приеме лекарств все равно не удается ее сбить, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, рассказала врач, заведующая Центра терапии клинической БСМП Львова Марта Сайко.

Так, опасно затягивать с обращением к семейному врачу, если температура тела не поддается коррекции, даже когда больной пьет нестероидные противовоспалительные, жаропонижающие медикаменты, а также когда быстро поднимается температура тела и постоянно удерживается.

"Поэтому те, у кого температура сохраняется более 5 дней - обращайтесь к врачу", - отметила Сайко.

Врач обратила внимание, что такой симптом указывает на повреждения легочной ткани, и может привести к тяжелым последствиям.

"Потому что это признак того, что идет поражение легких. И если с этим ничего не делать, то могут быть большие повреждения легочной ткани и тогда людей госпитализируют в тяжелом состоянии. Ибо повреждения легочной ткани приводит к тому, что у больных наступает кислородная недостаточность", - предупредила она.

Медик также призвала граждан не заниматься самолечением, и подчеркнула, что методы "народной медицины" не помогают при лечении COVID-19.

"Не занимайтесь самолечением. Должно быть базовое лечение, назначенное семейным врачом. Не идите в аптеку и не покупайте антибиотиков разных поколений. Есть протокол, по которому лечат COVID-19", - рассказала Сайко и добавила, что приверженцы самолечения потом попадают к ним в больницу с различными осложнениями.