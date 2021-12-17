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Академік Комісаренко розповів, як переніс коронавірус після двох щеплень

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П'ятниця 17 грудня 2021 17:54
Академік Комісаренко розповів, як переніс коронавірус після двох щеплень Фото: Сергій Комісаренко, директора Інституту біохімії НАН України (nas.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Академік Сергій Комісаренко, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, прищепився від коронавірусу двома дозами вакцини, але все ж підхопив хворобу. Завдяки зробленим щепленням, симптоми у 78-річного вченого пройшли вже через кілька днів.

Про це голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО розповів в інтерв'ю "Фактам".

За словами Комісаренка, він також намагався вакцинуватися і третьою дозою, але в пункті щеплення йому відмовили (це сталося до підписання 13 грудня главою МОЗ наказу про її дозвіл деяким категоріям громадян).

"Не допомогло і те, що назвав всі свої основні посади та регалії, мав бесіду з головним лікарем. Він пояснив, що міністерство охорони здоров'я України на той момент ще не дало дозвіл на вакцинацію третім щепленням", - зазначив науковець.

Як Комісаренко перехворів на коронавірус

Розповідаючи про перенесений COVID-19, академік зізнався, що сам особисто прищеплювався вакциною AstraZeneca, і "дуже нею задоволений", але все ж недавно десь заразився - на позаминулому тижні відчув легке нездужання, з'явився нежить.

"Зробив тест. Виявилося, заразився COVID-19. Симптоми через кілька днів пройшли (завдяки тому, що вакцинований), але все ж довелося самоізолюватися на дачі, адже був вірусоносієм", - сказав Комісаренко.

Відповідаючи на питання, яка з наявних вакцин показала себе найбільш ефективною, академік зізнався, що хоча і складно чітко виділити такий препарат, але, на його думку, це може бути "Модерна".

"Але слід враховувати важливий факт: доза Moderna містить 100 мікрограмів мРНК, а однотипного Pfizer - в три рази менше", - висловився він.

Комісаренко розповів про розробку українських вакцин від коронавірусу

Академік зазначив, що його інститут завершує доклінічні випробування препарату, а нещодавно він пробував домовитися з ВООЗ про сприяння в питанні проведення на базі зарубіжних наукових центрів випробування української вакцини на тваринах. Поки з цими випробуваннями не склалося.

"Одна з особливостей нашої вакцини в тому, що вона діє одразу проти двох видів білків коронавірусу: s-білка та n-білка. Це значно посилює її ефективність. Знаю, що українсько-американський консорціум займається вакциною лише проти n-білка.", - розповів Комісаренко.

Вітчизняну вакцину від COVID-19 створюють вчені Інституту біології клітини НАН України зі Львова.

Нагадаємо, раніше академік Комісаренко вказав на особливість "Дельти" і зазначив, що вона нагадує важку ГРВІ.

Також ми писали про те, що перед цим лікар назвала симптоми COVID-19, при яких потрібно обов'язково звертатися до медиків.

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