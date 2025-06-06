AirPods в iOS 26 отримають довгоочікувані функції: чим здивує Apple

Нові "жести головою"

Минулого року користувачі AirPods Pro 2 і AirPods 4 отримали можливість кивати "вгору-вниз" або "вліво-вправо" для відповіді на дзвінки та управління повідомленнями без допомоги рук.

Тепер Apple працює над розширенням цієї функції: наприклад, користувачі зможуть жестом голови завершити функцію "розпізнавання розмови" (Conversation Awareness), яка тимчасово знижує гучність під час спілкування.

Зараз для цього потрібно натиснути й утримувати ніжку AirPods або зробити свайп, але вже скоро достатньо буде легкого нахилу голови.

Керуйте AirPods жестами голови (фото: 9to5Mac)

Автопауза під час засинання

Багато хто засинає під подкасти або музику в AirPods. Поки що користувачам доводиться покладатися на таймери сну в сторонніх додатках - але це скоро зміниться.

За інформацією джерел, Apple тестує функцію, яка автоматично ставить відтворення на паузу, якщо користувач заснув. Неясно, чи буде вона працювати разом з Apple Watch або стане самостійною можливістю - але такий апдейт точно сподобається фанатам нічних прослуховувань.

Управління камерою через AirPods

Функція, на яку чекали роками: в iOS 26 може з'явитися можливість управління камерою iPhone або iPad через AirPods. Як і в старих дротових навушниках EarPods, тепер можна буде зробити знімок натисканням на ніжку AirPods.

Новий "студійний" мікрофон

Минулого року з iPhone 16 з'явилася функція Audio Mix, що дає змогу виділяти голос і пригнічувати фоновий шум. Тепер Apple працює над аналогічним "студійним" режимом запису для AirPods. Це може перетворити навушники на доступну альтернативу петличним мікрофонам для блогерів і творців контенту.



Спрощення підключення в школах

Apple також тестує покращене підключення AirPods до загальних iPad, якими користуються школярі. Оновлення спрямоване на спрощення сполучення та зменшення кількості ручних дій, особливо в умовах, де кілька користувачів працюють на одному пристрої.

Що далі?

Деякі з цих функцій можуть бути відкладені або змінені перед офіційним релізом. Однак якщо хоча б частина з них з'явиться вже на презентації WWDC 2025 у червні, це стане черговим підтвердженням курсу Apple: додавати важливі поліпшення в уже наявні пристрої, а не робити їх ексклюзивом для нових моделей.