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Ахтем Сеитаблаев рассказал, чем занимается на службе и какую зарплату получает

Четверг 26 сентября 2024 18:31
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Ахтем Сеитаблаев рассказал, чем занимается на службе и какую зарплату получает Ахтем Сеитаблаев рассказал о службе (Фото: instagram.com/akhtemseit)
Автор: Любовь Блажко

Ахтем Сеитаблаев высказался о своей службе, а также прокомментировал тему финансов. Напомним, с первых дней полномасштабной войны он вступил в ряды ТРО.

Что на этот счет сказал известный украинский режиссер крымскотатарского происхождения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину.

Сеитаблаев о службе и деньгах

Так, режиссер поделился, какую должность сейчас занимает.

"Последние полтора года я прохожу службу в управлении коммуникаций штаба командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Я - художественный руководитель подразделения 'ТРО медиа' - это неофициальное название нашей структуры управления коммуникаций", - объяснил мужчина.

"Мы достаточно много ездим по всей стране, включая линию столкновения. Создаем материалы, которые потом показываем за границей и внутри страны. Это и документалистика, и образовательные программы, аналитика, а также художественный фильм", - добавил он.

Ахтем Сеитаблаев рассказал, чем занимается на службе и какую зарплату получаетАхтем Сеитаблаев рассказал, чем занимается на службе и какую зарплату получаетАхтем Сеитаблаев рассказал, чем занимается на службе и какую зарплату получаетскриншоты из интервью

Демин также поинтересовался, какой размер зарплаты Ахтем имеет как военнослужащий. Сеитаблаев ответил, что речь идет о сумме чуть больше 20 000 грн, а всего в месяц он зарабатывает менее 2 000 долларов.

"Я получаю 21 000 грн. Также я зарабатываю из того, что снимаю, преподаю и консультирую. В месяц это от 30 до 50 000 грн", - сказал режиссер.

К слову, недавно Ахтем стал заслуженным деятелем искусств Украины. Это отличие он получил от Владимира Зеленского по случаю Дня украинского кино. Сеитаблаев является автором культовых лент и приобщался к созданию таких фильмов, как "Хайтарма", "Чужая молитва" и ряду других.

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