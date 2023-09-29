Ахтем Сеітаблаєв освідчився своїй коханій, яка молодша за нього на 20 років (фото)

Сеітаблаєв освідчився обраниці

Режисер поділився зі своїми фоловерами радісною новиною, опублікувавши фото, де він позує з коханою, яка демонструє обручку на пальці.

"Від Криму до Карпат! Так!" - лаконічно підписав фото з обраницею Ахтем.

Ахтем Сеітаблаєв одружується втретє (фото: facebook.com/Akhtem-Shevket-Oglu-Seit-Abla)

Нагадаємо, про новий роман актора стало відомо у квітні цього року.

Про нього Сеітаблаєв розповів у програмі ЖВЛ, хоч і не уточнював, з ким саме він зустрічається.

Згодом вже з'ясувалося, що це дівчина на ім’я Мар’яна, молодша за нього на 20 років.

Ахтем Сеітаблаєв з коханою (фото: instagram.com/seitablaiev)

До слова, до Боцвинюк режисер, який зараз воює у лавах ЗСУ, був вісім років одружений на продюсерці Іванні Дядюрі.

У 2021 році вони повідомили про розлучення.

Хто є першою дружиною Ахтема - невідомо. Від цього шлюбу у нього троє дітей.