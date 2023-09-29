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Ахтем Сеітаблаєв освідчився своїй коханій, яка молодша за нього на 20 років (фото)

Ахтем Сеітаблаєв з коханою (фото: instagram.com/seitablaiev)
Автор: Іванна Пашкевич

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв втретє одружується. Артист зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Мар'яні Боцвинюк.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку знаменитості.

Сеітаблаєв освідчився обраниці

Режисер поділився зі своїми фоловерами радісною новиною, опублікувавши фото, де він позує з коханою, яка демонструє обручку на пальці.

"Від Криму до Карпат! Так!" - лаконічно підписав фото з обраницею Ахтем.

Ахтем Сеітаблаєв одружується втретє (фото: facebook.com/Akhtem-Shevket-Oglu-Seit-Abla)

Нагадаємо, про новий роман актора стало відомо у квітні цього року.

Про нього Сеітаблаєв розповів у програмі ЖВЛ, хоч і не уточнював, з ким саме він зустрічається.

Згодом вже з'ясувалося, що це дівчина на ім’я Мар’яна, молодша за нього на 20 років.  

Ахтем Сеітаблаєв з коханою (фото: instagram.com/seitablaiev)

До слова, до Боцвинюк режисер, який зараз воює у лавах ЗСУ, був вісім років одружений на продюсерці Іванні Дядюрі.

У 2021 році вони повідомили про розлучення.

Хто є першою дружиною Ахтема - невідомо. Від цього шлюбу у нього троє дітей.

Нещодавно Надя Дорофєєва показала, як виглядав Кацурін у 20 років.

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