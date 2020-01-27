Ахметов купил самый дорогой особняк на планете: фото и видео здания

Украинский миллиардер Ринат Ахметов купил особняк, который в 2017 году был назван самым дорогим на планете. Дом на Французской Ривьере стоит 200 миллионов евро. Шикарная Вилла де Седрес в городе Сен-Жан-Кап-Ферра была выставлена на продажу в 2019 году итальянской компанией Campari.

Как сообщает издание Financial Times, особняк был куплен компанией Рината Ахметова SCM Holdings Limited. В компании уже сделали заявление о покупке недвижимости и рассматривают ее как долгосрочную инвестицию.

Вилла Ахметова (Фото: Bloomberg)

Особняк представляет собой виллу на 18 тысяч квадратных метров, которая расположена на побережье. Датой основания виллы считается 1870 год, и ранее она была домом короля Бельгии Леопольда II.

В доме есть 14 спален, огромная гостиная, люстра, французские двери и портреты 19 века в орнаментальных рамах. Также в особняке есть огромная библиотека, в которой около 3000 книг о флоре и натурализме.

Вилла Ахметова (Фото: Bloomberg)

На территории имения есть 25 оранжерей, в которых выращивается 14 тысяч растений. Эти оранжереи входят в десятку лучших ботанических садов в мире.

Также в доме есть бассейн олимпийских размеров, огромный бальный зал и конюшня на 30 лошадей.

Вилла Ахметова (Фото: Bloomberg)

В 2017 году Вилла де Седрес стала самым дорогим имением по версии Bloomberg.

Ринат Ахметов купил самый дорогой особняк на планете