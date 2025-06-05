Агент 007 від авторів Hitman. У мережі з'явився трейлер нової гри про Джеймса Бонда (відео)

Як з'явився Project 007

Про розробку проекту під кодовою назвою Project 007 стало відомо ще в листопаді 2020 року, проте лише нещодавно студія підтвердила офіційну назву гри і повідомила, що це буде історія походження агента 007.

З огляду на те, що в серії Hitman активно використовують елементи, що нагадують стиль Бонда, як-от маскування, проникнення на об'єкти, які охороняють, і використання ґаджетів, - IO Interactive давно розглядали як відповідного кандидата на розроблення гри за франшизою.

Перший трейлер 007 First Light зосереджений на сюжетній складовій і демонструє ранні етапи становлення Бонда, включно з його підготовкою у складі військово-морського флоту.

На відміну від попередніх ігор за мотивами франшизи, які спиралися на конкретні фільми або акторів, IO Interactive обрала інший шлях. Розробники створюють нову інтерпретацію героя, не пов'язану безпосередньо з будь-яким фільмом.

Коли вийде 007 First Light і на яких платформах

Вихід гри 007 First Light очікується у 2026 році. Проект розробляється для Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S і ПК.