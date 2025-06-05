Агент 007 от авторов Hitman. В сети появился трейлер новой игры о Джеймсе Бонде (видео)

Как появился Project 007

О разработке проекта под кодовым названием Project 007 стало известно еще в ноябре 2020 года, однако лишь недавно студия подтвердила официальное название игры и сообщила, что это будет история происхождения агента 007.

С учетом того, что в серии Hitman активно используются элементы, напоминающие стиль Бонда - такие как маскировка, проникновение на охраняемые объекты и использование гаджетов, - IO Interactive давно рассматривалась как подходящий кандидат на разработку игры по франшизе.

Первый трейлер 007 First Light сосредоточен на сюжетной составляющей и демонстрирует ранние этапы становления Бонда, включая его подготовку в составе военно-морского флота.

В отличие от предыдущих игр по мотивам франшизы, которые опирались на конкретные фильмы или актеров, IO Interactive выбрала иной путь. Разработчики создают новую интерпретацию героя, не связанную напрямую с каким-либо фильмом.

Когда выйдет 007 First Light и на каких платформах

Выход игры 007 First Light ожидается в 2026 году. Проект разрабатывается для Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.