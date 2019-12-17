Убийство Шеремета: названа новая версия в громком деле

Павел Шеремет (Фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

В деле об убийстве Павла Шеремета всплыли неожиданные подробности

Убийство Павла Шеремета объявили раскрытым спустя три с половиной года, однако вскоре после заявления МВД о пяти подозреваемых громкое дело стало обрастать нестыковками. Экспертиза содержит выводы четырех экспертов, которые противоречат друг другу и не содержат однозначных выводов по фигурантам.

Все пятеро людей, которых следствие считает причастными к совершению преступления, принадлежат к военно-волонтерским и медицинским кругам, что вызвало громкий резонанс в обществе. Как обратила внимание директор по рекламе одного их журналов Анна Бардаченко на своей странице в Facebook, следователи по делу Шеремета полностью игнорируют бытовую версию произошедшего.

"Убийство из-за денег достаточно состоятельного Шеремета выглядит более правдоподобно, чем убийство " ...с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране..." почти никому не известного гражданина трех стран", - написала она.

По словам Бардаченко, еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета очень крупную сумму - 1 116 890 евро.

"Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование", - говорится в публикации.

Бардаченко рассказала, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии.

"Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране, активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в этот фонд должны были поступить именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны", - пишет она.

В день убийства 20 июля 2016-го Шеремет ехал не на работу, а фактически подписывать финансово-юридические бумаги для перевода денег с личных счетов на счета этого фонда.

"Маленький интересный нюанс - счета таких фондов не подлежат унаследованию по факту прямого наследования. Для того существует отдельная процедура, записанная в уставе фонда", - говорится в публикации.