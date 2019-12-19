У Агати Крісті й не таке буває: у МВС пояснили нестиковки у справі Шеремета

Павло Шеремет (Фото: facebook.com/pavel.sheremet.9)

У справі про вбивство Павла Шеремета мотиви фігурантів залишаються невідомими

Вбивство Павла Шеремета оголосили розкритим і в МВС назвали підозрюваних через три з половиною роки після резонансного злочину, однак справа швидко стала обростати різними розбіжностями й нестиковками.

Захист двох фігурантів справи подав апеляції на рішення суду про арешт.

Головний підозрюваний Андрій Антоненко - музикант, військовослужбовець ЗСУ, ветеран АТО та лідер рок-групи Riffmaster - знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання до 8 лютого 2020 року. Також він відмовився давати свідчення і заявляє, що слідство у справі є упередженим.

Друга фігурантка Юлія Кузьменко - волонтерка та завідувака відділенням дитячої кардіології і кардіохірургії в "Охматдиті" - була відправлена в СІЗО також до 8 лютого.

Військовослужбовцю Яні Дугарь суд призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В поліції наполягають, що слідство у справі про вбивство Шеремета ведеться об'єктивно і говорять про значну доказову базу, яка дозволила оголосити про підозру всім фігурантам.

При цьому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зізнається, що у слідчих немає записаних (на мобільник або на камеру, чи у вигляді постів в мережі) заяв підозрюваних про намір вчинити злочин.

Антон Геращенко розкрив деталі розслідування справи про вбивство Павла Шеремета (Фото: УНІАН)

Коментуючи нестиковки у гучній справі щодо фігурантів Антоненка, Дугарь, Кузьменко та ветеранів Інни та Владислава Грищенків (з позивними "Пума" та "Буча"), він наголосив, що слідчі самі розбираються. Про це Геращенко заявив в інтерв'ю "Фактам".

"Почитайте романи Агати Крісті, там і не таке буває", - відповів колишній нардеп на слова про те, що представлені докази не складаються в логічну картину.

Геращенко також заявив, що мотиви залишаються невідомими, як і ім'я замовника. Допускається припущення, що Шеремета вирішили вбити самі фігуранти справи.

"Нас цікавить, хто виготовив пристрій. У нас є підозра. Чекаємо, може, цей чоловік зізнається. Ще раз повторю, що ми не знаємо їх мотивів, не знаємо, хто є замовником, або ж вони вирішили все зробити самі. Хочемо в цьому розібратися", - сказав він.

"Це була складна багатостадійна операція, мета якої - замести сліди. Всі учасники не використовували мобільні телефони (адже відомо, що велике число злочинців часто користуються новими апаратами, чистими SIM-картами). А у цих людей телефонів в той момент не було жодних", - заявив Геращенко і додав, що підозрювані розпланували все до найдрібніших деталей.

Також радник глави МВС Арсена Авакова розповів, що масштаб слідчо-оперативних дій по справі Шеремета був "безпрецедентним в новітній історії України".