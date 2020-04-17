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Африка готується до нашестя сарани: буде у 20 разів гірше (відео)

STYLERЖиття    17.04.2020 - 22:58
Африка готується до нашестя сарани: буде у 20 разів гірше (відео)
В Африці готуються до нашестя сарани (колаж: РБК-Україна)

Країни Східної Африки готуються до навали полчищ сарани

Африка готується до безпрецедентного нашестя сарани. Це вже буде друге нашестя комах, і масштаби можуть бути у двадцять разів гірше, ніж два місяці тому, пишуть західні ЗМІ.

Якщо лютневе нашестя сарани складалося з 500 мільярдів особин, зараз формується вже 10 трильйонів особин.

Так, на початку 2020 року полчища комах нанесли величезний збиток сільському господарству країн Східної Африки - Кенії, Сомалі, Уганді та Ефіопії. Сарана знищила всю рослинність на с/г угіддях і пасовищах на величезних площах.

Згідно з підрахунками збитків, рій комах в один квадратний кілометр за добу може знищити урожай, яким би нагодували 35 тисяч людей. А один "виводок" сарани, як правило, поширюється на території сорок на шістдесят кілометрів.

За оцінками експертів, лютнева навала була найбільшою за останні 70 років, нова катастрофа - буде ще гірше. Річ у тому, що через проливні дощі в кінці березня, вже почало формуватися нове покоління комах.

Влада Уганди повідомляє, що на їхню територію вже прилетіли два рої пустельної сарани з Кенії. Вони рухаються за дощами і шукають нову молоду рослинність.

Нашестя сарани в Африці на початку 2020 року (відео: YouTube/Еuronews)

Тим часом у NASA збираються допомагати в боротьбі з сараною. Відстежуючи вологість грунту і стан рослинності з космосу за допомогою супутників, вчені можуть дізнатися, як зміни навколишнього середовища впливають на популяцію сарани. Це дозволить зупинити подальші сплески нашестя комах.

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