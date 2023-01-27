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Афганістан замело снігом, морози до -34. Країні загрожує голод: фото і відео

В Афганістані аномальні морози призвели до смерті понад півтори сотні людей (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

В Афганістані через аномально сильні морози та снігопади загинуло понад 160 людей, із них - 50 дітей. Також вимерло понад 70 тисяч голів худоби. Країні може загрожувати голод.

Фото і відео засніженого Афганістану діляться користувачі у Twitter.

Аномальні морози в Афганістані

Ця зима стала найхолоднішою для Афганістану за останні роки. Температура повітря у деяких районах країни опустилася до -34 градусів за Цельсієм. У країні загострюється гуманітарна криза.

Більшість загиблих - сільські жителі, які не мають змоги опалювати будинки дровами чи вугіллям. Також місцеві не мають теплого одягу, який би міг їх захистити від низьких температур.

Афганець несе дитину вулицею, температура досягає -34 градусів (фото: Twitter/Glow TV)

Вулиці міст незвично засипані снігом, а дороги вкриті льодом. Місцеві комунальники не встигають справитись із заметами.

Одне із засніжених афганських міст (фото: Twitter/Ariana News)

Також повідомляють, що через сніги на дорогах застрягають фури та машини, афганський транспорт не пристосований до таких погодних умов.

Афганець Сахі Мохаммад продає ланцюги для шин, що застрягають у снігу (фото: Twitter/lyse doucet)

Засніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Комунальники розчищають сніг (фото: Twitter/Ariana Television)

Температура у деяких містах опустилась до -34 градусів (фото: Twitter/Ariana Television)

Засніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Засніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Засніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Засніжене афганське місто (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганська сім'я намагається зігрітись у будинку (фото: Twitter/lyse doucet)

Нещодавно ми повідомляли про те, коли Україну накриють сильні морози.

Читайте також про те, якою буде погода в Україні у лютому.

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СнігопадАфганистан