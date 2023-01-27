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Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видео

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Афганистан, Пятница 27 января 2023 14:54
Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видео В Афганистане аномальные морозы привели к смерти более полутора сотен человек (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Афганистане из-за аномально сильных морозов и снегопадов погибли более 160 человек, из них - 50 детей. Также вымерло более 70 тысяч голов скота. Стране может угрожать голод.

Фото и видео заснеженного Афганистана делятся пользователи в Twitter.

Аномальные морозы в Афганистане

Эта зима стала самой холодной для Афганистана в последние годы. Температура воздуха в некоторых районах страны опустилась до -34 градусов Цельсия. В стране обостряется гуманитарный кризис.

Большинство погибших - сельские жители, не имеющие возможности отапливать дома дровами или углем. Также местные не имеют теплой одежды, которая могла бы их защитить от низких температур.

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видео

Афганец несет ребенка по улице, температура достигает -34 градусов (фото: Twitter/Glow TV)

Улицы городов необычно засыпаны снегом, а дороги покрыты льдом. Местные коммунальщики не успевают справиться с сугробами.

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видеоОдин из заснеженных афганских городов (фото: Twitter/Ariana News)

Также сообщают, что из-за снегов на дорогах застревают фуры и машины, большинство афганского транспорта не приспособлена к таким погодным условиям.

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видео

Афганец Сахи Мохаммад продает цепи для шин, которые застревают в снегу (фото: Twitter/lyse doucet)

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видеоЗаснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видео

Коммунальщики расчищают снег (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видеоТемпература опустилась до -34 градусов (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видео

Заснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видео

Заснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видеоЗаснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видеоЗаснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видео

Афганская семья пытается согреться в доме (фото: Twitter/lyse doucet)

Недавно мы сообщали о том, когда Украину накроют сильные морозы.

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