Афганистан замело снегом, морозы до -34. Стране грозит голод: фото и видео

В Афганистане из-за аномально сильных морозов и снегопадов погибли более 160 человек, из них - 50 детей. Также вымерло более 70 тысяч голов скота. Стране может угрожать голод.

Фото и видео заснеженного Афганистана делятся пользователи в Twitter.

Аномальные морозы в Афганистане

Эта зима стала самой холодной для Афганистана в последние годы. Температура воздуха в некоторых районах страны опустилась до -34 градусов Цельсия. В стране обостряется гуманитарный кризис.

Большинство погибших - сельские жители, не имеющие возможности отапливать дома дровами или углем. Также местные не имеют теплой одежды, которая могла бы их защитить от низких температур.

Афганец несет ребенка по улице, температура достигает -34 градусов (фото: Twitter/Glow TV)

Улицы городов необычно засыпаны снегом, а дороги покрыты льдом. Местные коммунальщики не успевают справиться с сугробами.

Один из заснеженных афганских городов (фото: Twitter/Ariana News)

Также сообщают, что из-за снегов на дорогах застревают фуры и машины, большинство афганского транспорта не приспособлена к таким погодным условиям.

Афганец Сахи Мохаммад продает цепи для шин, которые застревают в снегу (фото: Twitter/lyse doucet)

Заснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Коммунальщики расчищают снег (фото: Twitter/Ariana Television)

Температура опустилась до -34 градусов (фото: Twitter/Ariana Television)

Заснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Заснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Заснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Заснеженный афганский город (фото: Twitter/Ariana Television)

Афганская семья пытается согреться в доме (фото: Twitter/lyse doucet)