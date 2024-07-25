Без Аффлека, але з поцілунками. Джей Ло оригінально відсвяткувала день народження (відео)

Дженніфер Лопес відсвяткувала ювілей

У відео можна побачити, як американська виконавиця постала в образі королеви Шарлотти із серіалу "Бріджертони", що виходить на Netflix. На святкових кадрах також можна розгледіти карету, яка запряжена білим конем, величезний торт та виступ струнного квартету.

Друзі Джен теж з'явилися у костюмах того королівського періоду, а сама іменинниця після першого вбрання продемонструвала й друге: після бальної сукні з корсетом, який був декорований золотими деталями, Лопес перевдяглася у м'ятно-зелене вбрання та доповнила його аксесуарами у вигляді рукавичок і намиста.

На святкуванні були присутні 16-річні діти зірки, син Макс і Еммі Мерібел, її менеджер Бенні Медіна, педагог із вокалу Стіві Маккі та інші.

У той час коханого акторки - її законного чоловіка Бена Аффлека - не було. Нагадаємо, останнім часом у мережі активно ходять чутки щодо того, що пара або розлучилася, або перебуває на межі розлучення і вже навіть роз'їхалася жити по окремих будинках.

Тим не менше, відсутність Аффлека на святі не залишила Лопес без поцілунків. Адже на одному зі знімків у ролику можна побачити, як вона демонструє поцілунок з одним із присутніх гостей.

На святі не обійшлося без поцілунків (скриншот)

Пізніше зірка виклала ще один пост, за допомогою якого показала, як проводить час вже після гучного гуляння. На опублікованих фото вона постала у піжамі біля величезного святкового торта. Поруч стояло багато живих квітів, а також на тлі виднілися святкові кульки з написом "З днем народження".

Джен виповнилося 55 (Фото: instagram.com/jlo)

У публікації Лопес поділилася роздумами про життя: вона подякувала своїй багатомільйонній армії прихильників за теплі привітання і зізналася, що досі відчуває себе тією ж дівчинкою, яка сповнена енергії та готова і далі підкорювати світ.

Зірка подякувала прихильникам (Фото: instagram.com/jlo)