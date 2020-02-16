Как аферисты выманили более миллиона гривен у одной семьи: схема обмана

Телефонные аферисты в Киеве выманили более миллиона гривен у одной семьи. Схема известна не первый год, однако на нее до сих пор ведутся доверчивые украинцы.

Афера заключается в том, что один из родственников попадает в аварию. Он звонит своим близким и сообщает, что совершил ДТП, а потому нужно откупиться, передает сайт "Сегодня".

Татьяна Мостицкая из Киева услышала нечто подобное по телефону, испугалась и принялась собирать все сбережения. По итогу, отдала незнакомцу почти миллион гривен в валюте. А когда поняла, что это были мошенники - стало поздно.

Точно так же аферисты обманули 14-тилетнюю дочь Татьяны. По телефону один назвался ее отцом, который якобы сбил ребенка, а другой "дядей, который может уладить проблему". Девочку уговорили ничего не рассказывать взрослым и найти дома деньги.

"Она искала средства и ее все время продолжали держать на связи. Где-то часов пять ей давали наводки: посмотри в шкафу или под ковриком. Она ушла сама, отдала эти средства – 56 тысяч гривен и 500 долларов", – рассказывает Татьяна.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева, Надежда Максимец рассказала, что в прошлом году удалось установить и задержать 10 человек, которые обоснованно подозреваются в совершении таких преступлений. Их действиями нанесен ущерб 17 пострадавшим на сумму более 3, 5 миллионов гривен.

К слову, большинство звонков производятся из других городов и даже из тюрем. А уже сообщники забирают деньги на месте. Звонят почти всегда ночью, поскольку порог критического мышления у сонного человека снижен.

В таких ситуациях психологи советуют максимально затягивать разговор, чтобы полностью проснуться и для начала понять, действительно ли говорите с родным человеком, а не аферистом.