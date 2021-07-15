Аферисты с помощью "Дія" повесили кредит на украинку: раскрыта новая схема

В Украине мошенники оформили на женщину кредит при помощи приложения "Дія", после чего пострадавшей и ее родным стали поступать звонки от коллекторов с требованием вернуть "долг", который превысил 11,5 тысячи гривен (сам заем составлял чуть менее 2,5 тысячи гривен).
Какую схему задействовали аферисты, как отреагировали в инстанциях и чем закончилась история - читайте в материале ниже.
Злоумышленники взломали банковский аккаунт киевлянки Людмилы К. и "повесили" на нее кредит еще весной, а отбиваться от сборщиков долгов с набежавшими процентами и решать проблему в целом женщине пришлось уже до лета включительно.
Причем обращения пострадавшей в кредитное учреждение, предоставившее кредит, Нацбанк, полицию, Киберполицию, "Дію", Минцифры толком ни к чему не приводили. Благодаря публикации в Facebook экс-главы CERT-UA Константина Корсуна, который описал ситуацию женщины, история получила определенный резонанс.
Тут важно отметить, что "Дія.Підпис" можно оформить только с верификацией по селфи в реальном времени, таким образом мошенники не могли бы получить ключ без помощи самой киевлянки.
фото: скрин ain.ua
фото: скрин facebook.com/kostiantyn.korsun
Как рассказали в министерстве в комментарии изданию AIN.ua, к сожалению, сегодня еще происходят тысячи подобных кейсов с копиями бумажных документов.
"По таким документам отследить действия мошенников почти невозможно - в отличие от цифровых, когда каждая транзакция сохраняется и доступна пользователю", - отметили в Минцифры.
Ране мы рассказывали о том, что у украинца за три часа украли все деньги с карты и "повесили" кредит, а также описывали, как работает схема.
Напомним также, недавно эксперты предупредили об опасных сообщениях от банка, и объяснили, что нужно знать, чтобы не потерять деньги.