Аферисти за допомогою "Дія" повісили кредит на українку: розкрита нова схема

В Україні шахраї оформили на жінку кредит за допомогою додатку "Дія", після чого потерпілій та її рідним стали надходити дзвінки від колекторів з вимогою повернути "борг", який перевищив 11,5 тисячі гривень (сама позика становила трохи менше ніж 2,5 тисячі гривень).
Яку схему задіяли аферисти, як відреагували в інстанціях та чим закінчилася історія - читайте в матеріалі нижче.
Зловмисники зламали банківський аккаунт киянки Людмили К. і "повісили" на неї кредит ще навесні, а відбиватися від збирачів боргів з набіглими відсотками та розв'язувати проблему в цілому жінці довелося до літа включно.
Причому звернення постраждалої в кредитну установу, що надала кредит, Нацбанк, поліцію, кіберполіцію, "Дію", Мінцифри толком ні до чого не приводили. Завдяки публікації в Facebook екс-глави CERT-UA Костянтина Корсуна, який описав ситуацію жінки, історія отримала певний резонанс.
Тут важливо зауважити, що "Дія.Підпис" можна оформити тільки з верифікацією по селфі в реальному часі, таким чином шахраї не могли б отримати ключ без допомоги самої киянки.
фото: скрін ain.ua
фото: скрін facebook.com/kostiantyn.korsun
Як розповіли в міністерстві в коментарі виданню AIN.ua, на жаль, сьогодні ще відбуваються тисячі подібних кейсів з копіями паперових документів.
"За такими документами відстежити дії шахраїв майже неможливо - на відміну від цифрових, коли кожна транзакція зберігається і доступна користувачеві", - зазначили в Мінцифри.
Рані ми розповідали про те, що в українця за три години вкрали всі гроші з картки і "повісили" кредит, а також описували, як працює схема.
Нагадаємо також, нещодавно експерти попередили про небезпечні повідомлення від банку, і пояснили, що потрібно знати, щоб не втратити гроші.