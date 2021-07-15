Аферисти за допомогою "Дія" повісили кредит на українку: розкрита нова схема

Зловмисники зламали банківський аккаунт киянки Людмили К. і "повісили" на неї кредит ще навесні, а відбиватися від збирачів боргів з набіглими відсотками та розв'язувати проблему в цілому жінці довелося до літа включно.

Причому звернення постраждалої в кредитну установу, що надала кредит, Нацбанк, поліцію, кіберполіцію, "Дію", Мінцифри толком ні до чого не приводили. Завдяки публікації в Facebook екс-глави CERT-UA Костянтина Корсуна, який описав ситуацію жінки, історія отримала певний резонанс.

Як діяли шахраї

у жінки зламали пошту на ukr.net, після чого отримали доступ до телефону з контактним номером;

так аферисти отримали доступ до банківського аккаунту своєї жертви;

за допомогою скомпрометованого доступу до BankID авторизувалися в "Дія";

пробували взяти кредит в "Альфа-Банку" - через нього жінка отримувала зарплату - але фінустанова відмовила;

оформили банківську картку monobank і взяли кредит вже на неї - але після оскарження кредит був визнаний шахрайським і закритий;

тоді шахраї отримали кредит в кредитній організації "Мілоан" - ті видали кошти, почекали, включили "лічильник" та звернулися до колекторів.

Як жертва шахраїв шукала справедливості

Людмила звернулася в компанію, яка видала кредит - але в "Міолані" відповіли, що гроші дали законно, мовляв - "у Товариства відсутні достатні підстави вважати, що кредитний договір з Товариством замість хххх Людмила хххх був укладений іншою особою", і наполягали на погашенні кредиту.

Тут важливо зауважити, що "Дія.Підпис" можна оформити тільки з верифікацією по селфі в реальному часі, таким чином шахраї не могли б отримати ключ без допомоги самої киянки.

фото: скрін ain.ua

У НБУ жінці розповіли, що справа взагалі не в їх компетенції, і порадили звертатися до суду або до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Від "Дії" жінка отримала стандартну відписку з набором штампів "в зашифрованому вигляді", що "підтверджена сертифікатами безпеки", і дані користувачів в "Дії" зберігаються.

фото: скрін facebook.com/kostiantyn.korsun

Киянка передала поліції купу документів і банківських виписок, написала заяву, і почула у відповідь "ми з вами зв'яжемося, щойно щось встановимо", і потім пішла тиша в три місяці.

Як закінчилася історія з шахрайським кредитом

В результаті кредит, який "повісили" зловмисники на жінку, яка навіть не була зареєстрована в" Дії", закрили.

У Мінцифри заявили, що винна кредитна організація, яка видала гроші з грубими порушеннями. Так, за правилами має бути підтвердження особи людини за допомогою фото, але це, очевидно, не було зроблено.

Як розповіли в міністерстві в коментарі виданню AIN.ua, на жаль, сьогодні ще відбуваються тисячі подібних кейсів з копіями паперових документів.

"За такими документами відстежити дії шахраїв майже неможливо - на відміну від цифрових, коли кожна транзакція зберігається і доступна користувачеві", - зазначили в Мінцифри.