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Аферисты снова одурачили украинцев: новая схема обмана

STYLERЖизнь    07.03.2020 - 09:46
Аферисты снова одурачили украинцев: новая схема обмана
Афера с банковскими картами

Мошенники в очередной раз воспользовались доверчивостью граждан

Мошенники придумали новую схему обмана граждан: в Сумской области группа преступников, находившихся в СИЗО, провернула аферу, которая повергла всех в шок. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Аферисты звонили жертвам якобы от лица банка и представляясь сотрудниками банковской службы безопасности, сообщали что по картам клиентов пытаются незаконно снять деньги. А, чтобы на будущее себя обезопасить от подобных ситуаций, гражданам предлагали сделать телефонный звонок в юридический отдел банка.

"Во время общения с псевдоработниками граждане предоставляли свои персональные данные, номер карты и ее пин-код или сразу вводили на клавиатуре телефона данные карточки. После проведения необходимых операций номера телефонов граждан сразу блокировались. Для получения денег мошенники использовали банковские карточки лиц, находящихся в СИЗО", - проинформировали в сообщении.

Сотрудники полиции вышли на организатора участников сделок. Предводитель группировки контролировал распределение денег, ролей и всю остальную деятельность. Часть денег передавалась в "криминальный фонд". Аферисты причастны к более чем 20 случаям мошенничества. Преступникам удалось выманить около 300 000 гривен.

В камерах мошенников и по месту жительства других членов преступной групировки был произведен обыск. В ходе обыска были изъяты банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и "черная бухгалтерия". Организатору и еще четырем участникам сообщено о подозрении.

Напомним, что в Украине активизировали новую схему аферы для того, чтобы выманивать деньги у доверчивых пенсионеров. Преступники обещали выплатить старикам 13-ю пенсию, но вместо этого - обманом получали данные о банковских карточках.

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