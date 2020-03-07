Аферисти знову обдурили українців: нова схема обману

Афера з банківськими картами

Шахраї в черговий раз скористалися довірливістю громадян

Шахраї придумали нову схему обману громадян: у Сумській області група злочинців, які перебували в СІЗО, провернули аферу, яка шокувала всіх. Про це повідомляють у прес-службі поліції.

Аферисти телефонували жертвам нібито від імені банку та представляючись співробітниками служби банківської безпеки, повідомляли що за картками клієнтів намагаються незаконно зняти гроші. А, щоб на майбутнє убезпечити себе від подібних ситуацій, громадянам пропонували зробити телефонний дзвінок в юридичний відділ банку.

"Під час спілкування з псевдоробітниками громадяни надавали свої персональні дані, номер картки та її пiн-код або відразу вводили на клавіатурі дані картки. Після проведення необхідних операцій номери телефонів громадян відразу блокувалися. Для отримання грошей шахраї використовували банківські картки осіб, які перебувають у СІЗО", - поінформували в повідомленні.

Співробітники поліції вийшли на організатора. Виявилося, що ватажок угруповання контролював розподіл грошей, ролей і всю іншу діяльність. Частина грошей передавалася в "кримінальний фонд". Аферисти були причетні до більше ніж 20 випадків шахрайства. Злочинцям вдалося виманити близько 300 000 гривень.

В камерах шахраїв і за місцем проживання інших членів злочинного угрупування був проведений обшук, в ході якого були вилучені банківські картки, мобільні телефони, сім-карти і "чорна бухгалтерія". Організатору та ще чотирьом учасникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що в Україні активізували нову схему афери для того, щоб виманювати гроші у довірливих пенсіонерів. Злочинці обіцяли виплатити людям похилого віку 13-ту пенсію, але замість цього - обманом отримували дані про банківські картки.