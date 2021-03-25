В аэропорту Харькова туристов не выпускают из терминала из-за новых правил (видео)

Теперь прилетевшие из Египта харьковчане устанавливают мобильное приложение "Дія.Вдома" и регистрируются в нем, так как должны будут пройти самоизоляцию в течение 14 дней.

Рейс из Шарм-эль-Шейха приземлился около половины первого дня, но пассажиров не выпускают из терминала.

Видео: В Харькове не выпускают из терминала туристов из-за новых правил

Отметим, что ранее тестирование и самоизоляция были обязательны только для пассажиров, которые возвращались из стран "красной" зоны.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта "Харьков", новое постановление Кабмина от 22 марта это разделение отменило, и требования стали распространяться на все страны.

Теперь от самоизоляции освобождаются украинцы, у которых есть при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 48 часов.

Какие теперь COVID-правила пресечения границы

Правила для украинцев

Гражданам Украины, которые прибывают из-за границы, следует иметь негативный результат теста, сделанного не раньше, чем за 48 часов до пересечения границы. Украинцам, которые не сдали тест, нужно пройти принудительную 14-дневную самоизоляцию по приложению "Дій Вдома".

Чтобы завершить ее досрочно, можно сделать ПЦР-тест в аккредитованных учреждениях - после получения негативного результата ограничения будут сняты.

Детям до 12 лет и другим гражданам, перечисленным в постановлении, проходить самоизоляцию не нужно.

Правила для иностранцев

Иностранцам и лицам без гражданства по прибытию в Украину необходимо иметь негативный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа до пересечения границы. Если пассажир не выполнит это требование, ему будет отказано во въезде в страну.

Также, согласно предыдущим требованиям, у иностранцев должен быть страховой полис, который покрывает расходы на лечение от COVID-19.