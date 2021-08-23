В аеропорту "Бориспіль" стався скандал: туристи почали непритомніти через затримку рейсу

У міжнародному аеропорту Бориспіль стався скандал з рейсом авіакомпанії SkyUp PQ521, який повинні був доставити туристів в Іракліон. Пасажири провели в аеропорту декілька годин і почали непритомніти при посадці в літак.

Літак повинен був вилетіти з України до Греції в неділю, о 16: 45. Однак пасажирам оголосили про затримку рейсу на дві години.

Туристи встигли пройти реєстрацію на рейс і паспортний контроль і їм оголосили посадку. Однак в салоні літака їм довелося провести кілька годин.

Деяким стало погано через задуху в салоні та люди почали втрачати свідомість. На відео, яке розмістили в соціальних мережах, чутно, що пасажири почали просити воду і нашатирний спирт.

Як пояснили працівники аеропорту Бориспіль, рейс кілька разів переносили через те, що до Києва почали прибувати літаки з дипломатами, які беруть участь у саміті "Кримської платформи" і все зайнято для посадки цих літаків.

Варто відзначити, що через кілька годин літак в Іракліон все-таки зміг здійснити зліт, щоб доставити пасажирів до Греції.