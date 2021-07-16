Из аэропорта Харькова не могут вылететь пассажиры: ждут уже 7 часов
В аэропорту Харькова застряли пассажиры, которые вылетают рейсами авиакомпании SkyUp Airlines.
Об этом сообщается на онлайн-табло Международного аэропорта "Харьков".
Так, рейс PQ 499 из Харькова в Стамбул (Турция), который должен был отправиться в 10:25, задержан на более чем 7 часов — до 17:45.
Кроме этого, рейс PQ 137 сообщением Харьков — Одесса, который должен был улететь в 16:25, также задержан примерно на 8 часов — до 00:15 субботы, 17 июля.
Застрявшие пассажиры в аэропорту негодуют. Они говорят, что не понимают, когда точно они вылетят.
"Стоим в аэропорту с 00:10 и вылет задерживают на 7 часов минимум и когда будет вылет не известно. В зале ожидания на текущий момент 80% взрослых и 20% детей обещанное кормление не выполнено, компания JoinUp", - цитирует улетающих ХС Харьков.
По словам туристов, представители компании не вышли к ним и ничего не объяснили по поводу сложившейся ситуации.
В Харькове пассажиры застряли в аэропорту
Как мы писали ранее, международный аэропорт в Одессе отменил все рейсы.