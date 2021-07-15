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Международный аэропорт в Одессе отменил все рейсы на сегодня: причина

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Четверг 15 июля 2021 09:09
Международный аэропорт в Одессе отменил все рейсы на сегодня: причина Фото: в Одессе сегодня отменили все авиарейсы (facebook.com/odesa.aero)
Автор: РБК-Украина

"Международный аэропорт" Одесса " сегодня не будет принимать ни одного рейса. Все запланированные прибытия и отправления самолетов отменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на табло аэропорта.

В частности, отменены рейсы в Турцию, Польшу, Египет и Израиль. Также не будут выполняться внутренние рейсы между Одессой и Киевом.

Причина отмены авиарейсов в Одессе

Несколько недель назад в аэропорту сообщили, что Одесский аэропорт прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы.

"Для подготовки новой взлетно-посадочной полосы для эксплуатации, было выдано NOTAM A2243/21, согласно которому Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять рейсы с 00:00 15 июля до 12:00 16 июля", - говорится в сообщении.

Официальное открытие новой полосы состоится 16 июля. Ожидается, что аэропорт после этого сможет обслуживать более 2 млн пассажиров в год.

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Одесса аэропорт
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