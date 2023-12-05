Аеропорт "Бориспіль" відкрив прийом на роботу: що це може означати для українців (фото)

Нещодавно в ОП сказали, що аеропорт "Бориспіль" відкриється першим, коли для цього будуть відповідні умови. На одному з сайтів пошуку роботи з'явилися "свіжі" вакансії в "Борисполі", який припинив роботу з початком повномасштабної війни. Зокрема, шукають командирів повітряних суден, інженерів тощо.
РБК-Україна (проєкт Styler) проаналізувало ці вакансії, а також поцікавилося в пресслужби летовища, що може означати такий крок.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт robota.ua, заяви Михайла Подоляка в ефірі телемарафону та Андрія Єрмака, ексклюзивний коментар пресслужби "Борисполя" для РБК-Україна.
На одному з популярних сайтів для пошуку роботи з'явилися пропозиції про роботу в аеропорту "Бориспіль", який не працює вже майже два роки. Зокрема, нам вдалося знайти такі вакансії:
За інформацією пресслужби, всього на сайті представлено 18 відкритих вакансій.
Скриншоти
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "Бориспіль" стане першим аеропортом, який запрацює після завершення війни. За його словами, наразі Україна може краще захищати такі об'єкти. Тому тільки-но безпекова ситуація дозволятиме, летовище знову прийматиме пасажирів.
Натомість радник глави Офісу президента Михайло Подоляк додав, що питання відкриття аеропорту "питання не завтрашнього дня".
"Було сказано: аеропорт почне символічно працювати, як тільки буде врегульована безпекова ситуація. Тут ми переходимо до ключового моменту: що таке врегульована безпекова ситуація? Росія користується ключовим інструментом атаки цивільного населення - це крилаті ракети, це дрони... Ця безпекова ситуація сьогодні ще повністю не врегульована. Але з точки зору того, що, маємо думати про майбутнє, можна говорити про те, що й аеропорти мають працювати в Україні", - сказав він.
У коментарі нашому виданню пресслужба "Борисполя" відповіла, що аеропорт вживає всі необхідні заходи для збереження інфраструктури та висококваліфікованих працівників аеропорту.
А вакансії, за їхніми словами, завжди були і є на платформах з пошуку роботи.
"Просимо уважно дивитися власника конкретної вакансії. Адже з діяльністю аеропорту "Бориспіль" пов'язана величезна кількість робітників, які працевлаштовані в інших компаніях та підприємствах", - йдеться у повідомленні.
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