Аеропорт "Бориспіль" відкрив прийом на роботу: що це може означати для українців (фото)

"Бориспіль" відкрив нові вакансії

На одному з популярних сайтів для пошуку роботи з'явилися пропозиції про роботу в аеропорту "Бориспіль", який не працює вже майже два роки. Зокрема, нам вдалося знайти такі вакансії:

командир повітряного судна, інструктор А-319 служби організації навчання і тренувань льотного складу - 32 609 гривень на місяць

командир повітряного судна, інструктор АН-148 служби організації навчання і тренувань льотного складу - 27 522 гривні на місяць

командир повітряного судна, інструктор МІ-8 льотної служби льотного комплексу - 23 852 гривні на місяць

провідний інженер з передпольотного інформаційного обслуговування групи з передпольотного інформаційного обслуговування центру організації та контролю польотів - 15 012 гривень на місяць

бортпровідник служби бортпровідників льотного комплексу - 10 842 гривні на місяць

пілот льотної служби льотного комплексу - 18 431 гривня на місяць

За інформацією пресслужби, всього на сайті представлено 18 відкритих вакансій.

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Що кажуть в уряді

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "Бориспіль" стане першим аеропортом, який запрацює після завершення війни. За його словами, наразі Україна може краще захищати такі об'єкти. Тому тільки-но безпекова ситуація дозволятиме, летовище знову прийматиме пасажирів.

Натомість радник глави Офісу президента Михайло Подоляк додав, що питання відкриття аеропорту "питання не завтрашнього дня".

"Було сказано: аеропорт почне символічно працювати, як тільки буде врегульована безпекова ситуація. Тут ми переходимо до ключового моменту: що таке врегульована безпекова ситуація? Росія користується ключовим інструментом атаки цивільного населення - це крилаті ракети, це дрони... Ця безпекова ситуація сьогодні ще повністю не врегульована. Але з точки зору того, що, маємо думати про майбутнє, можна говорити про те, що й аеропорти мають працювати в Україні", - сказав він.

Відповідь аеропорту "Бориспіль"

У коментарі нашому виданню пресслужба "Борисполя" відповіла, що аеропорт вживає всі необхідні заходи для збереження інфраструктури та висококваліфікованих працівників аеропорту.

А вакансії, за їхніми словами, завжди були і є на платформах з пошуку роботи.

"Просимо уважно дивитися власника конкретної вакансії. Адже з діяльністю аеропорту "Бориспіль" пов'язана величезна кількість робітників, які працевлаштовані в інших компаніях та підприємствах", - йдеться у повідомленні.