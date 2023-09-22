Всесвітньо відомий аеропорт дозволить подорожувати без паспортів: що відомо

Міжнародний аеропорт Чангі в Сінгапурі хоче запровадити перельоти без перевірки паспортів у 2024 році. Якщо це станеться, то Сінгапур стане першою країною у світі, яка ухвалила таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNN .

Як працюватиме система

Замість паспортів для перевірки хочуть застосовувати біометричні дані пасажирів. Така технологія певним чином уже працює в летовищі на автоматизованих смугах імміграційних контрольно-пропускних пунктів для розпізнавання обличчя.

Проте майбутні зміни знизять потребу пасажирів пред'являти свої проїзні документи в точках контакту та забезпечать швидшу та зручнішу обробку даних.

Біометрія буде використана для створення "єдиного токена автентифікації", який використовуватиметься в різних автоматизованих точках дотику - від видачі сумок до імміграційного контролю та посадки.

Таким чином мандрівникам більше не знадобиться возити з собою посадкові талони та паспорти.

Разом із тим паспорти все одно знадобляться після прильоту в ті країни, де біометричні дані не діють.

Аеропорт Чангі в Сінгапурі (фото: Вікіпедія)

Що відомо про аеропорт Чангі

Сінгапурський аеропорт Чангі часто називають найкращим аеропортом у світі, а також одним із найзавантаженіших, адже він обслуговує понад 100 авіакомпаній, які здійснюють рейси до 400 міст приблизно в 100 країнах і територіях світу.

У червні Чангі обслужив 5,12 мільйона пасажирів, перевищивши позначку в 5 мільйонів вперше з січня 2020 року, коли почалася пандемія Covid-19.

Команда летовища прогнозує повернення до допандемічного рівня пасажиропотоку та повітряного руху та висловлює сподівання, що майбутня біометрична система допоможе зробити пасажиропотік більш плавним.