Аерокосмічний інженер Роберт Зубрін: Сутичка України з Росією - це перша космічна війна

– У своїй книзі "Жага космосу" ви говорите, що в сучасних війнах перемагає той, хто має перевагу в космосі. Як космічні технології можуть допомогти Україні перемогти?

– Космічні технології вже допомагають Україні воювати. Росія має перевагу масовості. Україна дає відсіч, широко використовуючи потужні засоби космічного зв’язку, розвідки та боєприпасам з GPS-наведенням. У цьому сенсі це перша космічна війна. Хоча космічні засоби використовувалися у війні з часів В’єтнаму, це перша війна, у якій вони відіграють вирішальну роль.

Той факт, що Україна може воювати навіть проти Росії, яка втричі більша за Україну, використовуючи перевагу в космосі, свідчить про те, що в будь-якій майбутній війні між рівноправними націями виграє сторона з перевагою в космосі.

– Чи є шанси, що космічне обладнання можуть надати Україні іноземні партнери?

– Космічні технології, які використовує Україна, надають США. Це добре. Проблема в тому, що невизначено, якою буде ця підтримка...

Роберт Зубрін вже кілька разів був у Києві з початку повномасштабного вторгнення (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

– Як ви оцінюєте рівень підтримки України Америкою і якою, на вашу думку, вона буде в майбутньому?

– Хоча підтримка Америки надзвичайно цінна, вона недостатня і з її наданням зволікають. Ми маємо 70 Patriot, а відправили лише один. У нас 6 000 танків, а ми надали Україні лише 31. У нас є тисячі F16 (одномоторний легкий багатоцільовий винищувач - Ред.), які ми більше не використовуємо для бойових дій - вони є мішенями для наших сучасніших винищувачів під час навчань. А ми не надали Україні жодного F16. Направили лише кілька ATACMS (Армійська тактична ракетна система - Ред.), і то після тривалої затримки. У нас є 350 A10 (американський одномісний штурмовик - Ред.), яких Військово-повітряні сили хочуть позбутися. І ми не надали жодного.

Зволікати із наданням цієї зброї не тільки аморально, але й безглуздо для США зі стратегічного погляду. НАТО потрібна армія. Україна її має. При належному озброєнні вона могла б легко перемогти Росію. Але якщо Україна зазнає поразки, то її мільйонна армія буде викреслена з бойового порядку Заходу, російські війська підійдуть до кордону Польщі та Румунії, РФ значно зміцниться як матеріально, так і технічно. І позбудеться стратегічної слабкості, що зараз заважає Росії захопити країни Балтії.

Якщо Україна впаде, РФ зможе вторгнутися в країни Балтії, і НАТО не матиме виходу. Мало того, різанина, яку Росія вчинить в Україні та країнах Балтії, спровокує наплив мільйонів біженців до Європи. Це сприятиме приходу до влади антимігрантських партій, спонсорованих Кремлем, по всій Європі.

Якщо Україна впаде, Європа впаде, США дискредитуються як союзник, що стримує конфлікти, й дозволить російсько-китайській осі домінувати у світі.

– Торік благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник, через що його розкритикували багато українців. Чи дає така техніка переваги у протистоянні ворогу?

– Щоб відповісти на це питання, мені потрібно знати, що саме робив цей супутник.

– Зараз експерти стверджують, що протягом 10 років перша людина висадиться на Марс. Наскільки реалістичні ці прогнози?

– Це може статися, якщо Ілон Маск знову зосередиться на Space X. Я сподіваюся, що він це зробить.

– У багатьох людей виникає питання, чи потрібно колонізувати Марс, якщо людство не в змозі підтримувати порядок на Землі. Підтвердженням цього є постійні війни. Можливо, доцільніше вкладати гроші в розвиток нашої планети?

– Думаю, було б набагато краще, якби більше людей думали про те, як створити нові гілки людської цивілізації на Марсі, а не про те, як знищити її на Землі.

Роберт Зубрін один з тих вчених, які пропагують ідею колонізації Марса (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

– У 2025 році людство планує повернутися на Місяць. Чи означає це, що почнеться ера колонізації супутника? І чи стане наше покоління свідком перших постійних людських поселень в космосі?

– Ми обов'язково побачимо створення баз на Місяці. Але Місяцю бракує матеріалів для поселення. Дуже мало води, немає ні вуглецю, ні азоту. Марс має все це та багато іншого.

Якщо говорити про майбутню епоху дослідження космосу та заселення, Марс порівнюють із Місяцем так, як Північну Америку порівнювали з Гренландією в епоху європейських морських досліджень та заселення. Гренландія була ближча до Європи, і європейці досягли її першими. Але це не було місце, де вони могли оселитися та створити нові гілки західної цивілізації. А Північна Америка - була.

– Ви раніше працювали з NASA, добре знаєте, як ця структура функціонує. Хто зараз може конкурувати з цим космічним бюро? Чи у космічній "перегонах" Китай та Індія, які останніми роками активно розвивають свої технології, зможуть обігнати США?

– Так, вони можуть. Америці потрібно рухатися. Я думаю, що ми це зробимо, скориставшись перевагами підприємницької креативності, яка є можливою тільки у вільному суспільстві.

– Вас часто називають натхненником Ілона Маска. Ви знайомі понад два десятиліття. Скажіть: він геній чи просто кмітливий шоумен?

– Він і те, і інше.

– Як поясните дивацтво Маска у його ставленні до України? Спочатку він дає нам Starlinks, а потім намагається просувати мирні переговори з Росією...

– У нього є дуже погані друзі, які маніпулюють ним. Сподіваюся, він зможе побачити їх такими, якими вони є насправді.

Роберт Зубрін та Ілон Маск (фото: facebook/Robert Zubrin)

– Чи можуть українці потрапити до команди космічних експедицій, які відбудуться найближчим часом?

– Так. Як через участь у місіях NASA та ESA (Європейське космічне агентство - Ред.), так і через започаткування українськими підприємцями космічних компаній, які можуть конкурувати за глобальний космічний бізнес, а також надати Україні космічні можливості, необхідні для самостійних досліджень космосу.

– Війна, з одного боку, зупиняє розвиток технологій, а з іншого, навпаки, спонукає до швидкої розробки нових. Після перемоги Україна може вирватися в ряди космічних лідерів, чи навпаки опустимось ще нижче в рейтингу, бо доведеться відбудовувати країну?

– Я думаю, що після цієї перемоги Україна стане великою державою.

Великі нації роблять великі справи. Перемога буде першою великою справою. Далі будуть інші. Як на Землі, так і в космосі.

– Назвіть 5 найбільших космічних досягнень людства, які будуть реалізовані в наступні півстоліття?

– Буде перша висадка людини на Марс, народження першої дитини на Марсі, відкриття позаземного життя, відкриття позаземних цивілізацій та демонстрація ракет з термоядерним двигуном.

– Наскільки ймовірне зіткнення Землі з великим астероїдом? І чи може це знищити людство?

– Земля часто стикається з астероїдами. Великий впав над Беринговим морем у грудні 2018 року, енергія, яка вивільнилась при цьому дорівнювала 10 бомбам Хіросіми.

Великий астероїд може знищити людство. Це ще одна причина, чому ми повинні стати космічною цивілізацією та мати можливість контролювати рух польотів астероїдів у Сонячній системі.

Усі види повинні або стати космічними, або вимерти.

Роберт Зубрін (фото: facebook/Robert Zubrin)

– Наскільки велика роль Росії в роботі Міжнародної космічної станції? Чи можна їх відгородити від космосу?

– Росіяни відіграють велику роль у роботі МКС. Але вона зменшується, бо в Росії немає законної свободи. У них нема SpaceX. Тільки дурень заснував би таку компанію там. Бо якби це зробили, банда Путіна вкрала би її.

– В Україні діє філія вашої організації "Марсіанське товариство". Чим вона займається, яка її мета і як ви оцінюєте рівень інтересу українців до космічної теми?

– "Марсіанське товариство" існує в багатьох країнах, щоб сприяти дослідженню та заселенню Марса, а також, щоб надихнути людей стати вченими та інженерами.

В Україні ми видали дві книжки, одна моя - "Жага космосу", а друга іншого автора - "Астрономія для допитливих малюків" (книга Ольги Шибки для малечі про космонавтів, Сонячну систему, зорі та галактики - Ред.). Також ми проводимо масові заходи на космічні теми.

Деякі з наших представників заснували невеликі аерокосмічні компанії. Наразі вони, як правило, зосереджені на потребах військових. Але після перемоги вони можуть допомогти запустити українську космічну програму. Крім того, керівник нашої науково-дослідної станції Mars Desert у штаті Юта, куди люди приїжджають з усього світу, щоб практикувати марсіанські місії, українець (мова йде про українського інженера Сергія Якимова - Ред.).

Роберт Зубрін зі своєю книгою "Жага космосу" (facebook/Robert Zubrin)

– Чому ви підтримуєте за Україну у цій війні? І чому, на вашу думку, весь цивілізований світ також обрав нашу сторону?

– Сьогоднішній світ - це розділений дім, наполовину у рабстві, а наполовину вільний. Так вічно залишатися не може. Стане все або вільне, або рабське.

Я вірю, що ця війна вирішить, як воно буде. Україна бореться за справу свободи. Тому я за Україну.

Роберт Зубрін активно підтримує Україну (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)