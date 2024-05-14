Аэрокосмический инженер Роберт Зубрин: Схватка Украины с Россией - это первая космическая война

– В своей книге "Жажда космоса" вы говорите, что в современных войнах побеждает тот, кто имеет преимущество в космосе. Как космические технологии могут помочь Украине победить?

– Космические технологии уже помогают Украине воевать. Россия имеет преимущество в массовости. Украина дает отпор, широко используя мощные средства космической связи, разведки и боеприпасов с GPS-наводкой. В этом смысле это первая космическая война. Хотя космические средства использовались в войне со времен Вьетнама, это первая война, в которой они играют решающую роль.

Тот факт, что Украина может воевать даже против России, которая втрое больше Украины, используя преимущество в космосе, свидетельствует о том, что в любой предстоящей войне между равноправными нациями выигрывает сторона с преимуществом в космосе.

– Есть ли шансы, что космическое оборудование могут предоставить Украине иностранные партнеры?

– Космические технологии, которые использует Украина, предоставляют США. Это хорошо. Проблема в том, что неопределенно, какой будет эта поддержка.

Роберт Зубрин уже несколько раз находился в Киеве с начала полномасштабного вторжения (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

– Как вы оцениваете уровень поддержки Украины Америкой и какой, по вашему мнению, она будет в будущем?

– Хотя поддержка Америки чрезвычайно ценна, она недостаточна и с ее предоставлением медлят. У нас есть 70 Patriot, а отправили только один. У нас 6 000 танков, а мы предоставили Украине только 31. У нас есть тысячи F16 (одномоторный легкий многоцелевой истребитель - Ред.), которые мы больше не используем для боевых действий - они мишени для наших современных истребителей во время учений. А мы не предоставили Украине ни один F16. Направили лишь несколько ATACMS (Армейская тактическая ракетная система - Ред.), и то после длительной задержки. У нас есть 350 A10 (американский одноместный штурмовик - Ред.), от которых Военно-воздушные силы хотят избавиться. И мы не предоставили ни одного.

Медлить с предоставлением этого оружия не только безнравственно, но и бессмысленно для США со стратегической точки зрения. НАТО нужна армия. У Украины она есть. При должном вооружении она могла бы просто победить Россию. Но если Украина терпит поражение, то ее миллионная армия будет вычеркнута из боевого порядка Запада, российские войска подойдут к границе Польши и Румынии, РФ значительно укрепится как материально, так и технически. И избавится от стратегической слабости, которая сейчас мешает России захватить страны Балтии.

Если Украина упадет, РФ сможет вторгнуться в страны Балтии, и у НАТО не будет выхода. Более того, резня, которую Россия устроит в Украине и странах Балтии, спровоцирует наплыв миллионов беженцев в Европу. Это будет способствовать приходу к власти антимигрантских партий, спонсируемых Кремлем, по всей Европе.

Если Украина упадет, Европа упадет, США дискредитируются как сдерживающий конфликты союзник и позволит российско-китайской оси доминировать в мире.

– В прошлом году благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел спутник, из-за чего его раскритиковали много украинцев. Дает ли такая техника преимущества в противостоянии врагу?

– Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно знать, что именно делал этот спутник.

– Сейчас эксперты утверждают, что в течение 10 лет первый человек высадится на Марс. Насколько реалистичны эти прогнозы?

– Это может произойти, если Илон Маск снова сосредоточится на Space X. Я надеюсь, что он это сделает.

– У многих людей возникает вопрос, нужно ли колонизировать Марс, если человечество не в состоянии поддерживать порядок на Земле. Доказательством тому являются постоянные войны. Может, целесообразнее вкладывать деньги в развитие нашей планеты?

– Думаю, было бы гораздо лучше, если бы больше людей думали о том, как создать новые ветви человеческой цивилизации на Марсе, а не о том, как уничтожить ее на Земле.

Роберт Зубрин один из ученых, пропагандирующих идею колонизации Марса (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)

– В 2025 году человечество планирует вернуться на Луну. Значит ли это, что начнется эпоха колонизации спутника? Станет ли наше поколение свидетелем первых постоянных человеческих поселений в космосе?

– Мы обязательно увидим создание баз на Луне. Но Луне не хватает материалов для поселения. Очень мало воды, нет ни углерода, ни азота. Марс имеет все это и многое другое.

Если говорить о будущей эпохе исследования космоса и заселения, Марс сравнивают с Луной так, как Северную Америку сравнивали с Гренландией в эпоху морских исследований и заселения. Гренландия была ближе к Европе, и европейцы добрались к ней первыми. Но это не было местом, где они могли поселиться и создать новые ветви западной цивилизации. А Северная Америка - была.

– Вы раньше работали с NASA, хорошо знаете, как эта структура функционирует. Кто сейчас может конкурировать с этим космическим бюро? И смогут ли в космической "гонке" Китай и Индия, которые в последние годы активно развивают свои технологии, обогнать США?

– Да, они могут. Америке нужно двигаться. Я думаю, что мы это сделаем, воспользовавшись преимуществами предпринимательской креативности, которая возможна только в свободном обществе.

– Вас часто называют вдохновителем Илона Маска. Вы знакомы более двух десятилетий. Скажите: он гений или просто сообразительный шоумен?

– Он и то, и другое.

– Как объясните странность Маска в его отношении к Украине? Сначала он дает нам Starlinks, а затем пытается продвигать мирные переговоры с Россией...

– У него есть очень плохие друзья, которые манипулируют им. Надеюсь, он сможет увидеть их такими, какие они есть на самом деле.

Роберт Зубрин и Илон Маск (фото: facebook/Robert Zubrin)

– Могут ли украинцы попасть в команду космических экспедиций, которые состоятся в ближайшее время?

– Да. Как через участие в миссиях NASA и ESA (Европейское космическое агентство - Ред.), так и через основания украинскими предпринимателями космических компаний, которые могут конкурировать за глобальный космический бизнес, а также предоставить Украине космические возможности, необходимые для самостоятельных исследований космоса.

– Война, с одной стороны, останавливает развитие технологий, а с другой, наоборот, побуждает к быстрой разработке новых. После победы Украина может вырваться в ряды космических лидеров или наоборот опустимся еще ниже в рейтинге, потому что придется отстраивать страну?

– Я думаю, что после этой победы Украина станет большим государством.

Великие нации делают великие дела. Победа будет первым большим делом. Дальше будут другие. Как на Земле, так и в космосе.

– Назовите 5 самых больших космических достижений человечества, которые будут реализованы в следующие полвека?

– Будет первая высадка человека на Марс, рождение первого ребенка на Марсе, открытие внеземной жизни, открытие внеземных цивилизаций и демонстрация ракет с термоядерным двигателем.

– Насколько вероятно столкновение Земли с большим астероидом? И может ли это уничтожить человечество?

– Земля часто сталкивается с астероидами. Большой упал над Беринговым морем в декабре 2018 года, высвободившаяся энергия при этом равнялась 10 бомбам Хиросимы.

Большой астероид может уничтожить человечество. Это еще одна причина, почему мы должны стать космической цивилизацией и контролировать движение полетов астероидов в Солнечной системе.

Все виды должны либо стать космическими, либо умереть.

Роберт Зубрин (фото: facebook/Robert Zubrin)

– Насколько большая роль России в работе Международной космической станции? Можно ли их оградить от космоса?

– Россияне играют большую роль в работе МКС. Но она уменьшается, потому что у России нет законной свободы. У них нет SpaceX. Только дурак основал бы такую компанию там. Если бы это сделали, банда Путина украла бы ее.

– В Украине действует филиал вашей организации "Марсианское общество". Чем она занимается, какая ее цель и как вы оцениваете уровень заинтересованности украинцев космической темой?

– "Марсианское общество" существует во многих странах, чтобы способствовать исследованию и заселению Марса, а также вдохновить людей стать учеными и инженерами.

В Украине мы издали две книги, одна моя - "Жажда космоса", а вторая другого автора - "Астрономия для любознательных малышей" (книга Ольги Шибки для малышей о космонавтах, Солнечной системе, звездах и галактике - Ред.). Также мы проводим массовые мероприятия по космическим темам.

Некоторые из наших представителей основали небольшие аэрокосмические компании. Пока они, как правило, сосредоточены на потребностях военных. Но после победы они могут помочь запустить украинскую космическую программу. Кроме того, руководитель нашей научно-исследовательской станции Mars Desert в штате Юта, куда люди приезжают со всего мира, чтобы практиковать марсианские миссии, украинец (речь идет об украинском инженере Сергее Якимове - Ред.).

Роберт Зубрин со своей книгой "Жажда космоса" (facebook/Robert Zubrin)

– Почему вы поддерживаете за Украину в этой войне? И почему, по вашему мнению, весь цивилизованный мир тоже выбрал нашу сторону?

– Сегодняшний мир - это разделенный дом, наполовину в рабстве, а наполовину свободный. Так вечно оставаться не может. Станет все либо свободное, либо рабское.

Я верю, что эта война решит, как будет. Украина борется за свободу. Потому я за Украину.

Роберт Зубрин активно поддерживает Украину (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)