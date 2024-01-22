Адвокати розповіли, чому тверезі водії отримують протокол за "п'яне" водіння

В Україні на тверезих водіїв можуть складати протокол за керування у стані алкогольного сп'яніння. Як виявилось, деякі напої можуть збільшувати рівень алкоголю в крові.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Який допустимий рівень алкоголю в крові

В Україні встановлено гранично допустимий рівень алкоголю в крові 0,2 проміле. Більший вміст може бути викликано вживанням певних продуктів, таких як кефір, йогурт, кумис чи квас.

Зокрема ці напої можуть спричиняти вміст алкоголю аж до 0,6 проміле.

В результаті, тверезий водій може отримати штраф у розмірі 17000 гривень та позбавлення права керування транспортним засобом на один рік.

Як вимірюють проміле

Проміле - це одиниця вимірювання концентрації алкоголю в крові. Вона показує кількість грамів алкоголю на літр крові. Наприклад, 0,5 проміле означає 0,5 грама алкоголю на літр крові. Це вимірювання є стандартним для визначення стану алкогольного спʼяніння в багатьох країнах.

Первинне вимірювання алкоголю в організмі зазвичай проводиться за допомогою алкотестерів під час зупинки водія. Ці прилади надають орієнтовні результати, які можуть вимагати подальшого підтвердження.

Для точного визначення рівня алкоголю крові використовуються лабораторні аналізи, які проводяться у медичних установах. Лабораторні дослідження включають більш складні та точні методи визначення рівня алкоголю.

Як напої виливають на вміст алкоголю

Безалкогольне пиво може викликати показання алкотестера від 0,1 до 0,4 проміле. Апельсиновий сік також може показати до 0,3 проміле.

Це повʼязано з процесами бродіння, які відбуваються під час виробництва цих напоїв. Таким чином, вживання цих напоїв може неправильно відображати рівень алкоголю в крові.

Вплив харчових продуктів

Деякі харчові продукти, такі як кефір, йогурт чи кумис, можуть показувати до 0,6 проміле в крові.

Шоколадні цукерки та випічка, оброблені спиртовмісними рідинами, можуть показати від 0,1 до 0,3 проміле. Це також стосується деяких фруктів та соків, наприклад, апельсин може показати до 0,2 проміле, а банан - до 0,22 проміле.

Норми в Україні

В Україні встановлено граничний рівень алкоголю в крові водіїв на рівні 0,2 проміле. Цей показник інколи може бути нижчим за природний рівень алкоголю в організмі.

Перевищення цього показника може призвести до адміністративної відповідальності.

У Європі та США, де допустимий рівень алкоголю в крові становить близько 0,5 0,8 проміле, водій, у якого показник нижчий за цю межу, вважатиметься тверезим і не підлягатиме покаранню.

В Україні перевищення норми призводить до накладення штрафів, позбавлення водійських прав і, у деяких випадках, до адміністративного арешту.

У разі виявлення перевищення норми алкоголю в крові водія передбачено штраф у розмірі 17000 гривень та позбавлення права керування транспортними засобами на рік.

Повторне порушення протягом року карається штрафом 51000 гривень. Також передбачено позбавлення права керування транспортними засобами на 10 років, з конфіскацією транспортного засобу порушника.

Дії під час зупинки поліцією

Під час зупинки поліцією і проведення тесту на алкоголь, залишайтеся спокійними та зібраними.

Якщо результат тесту показує невеликий вміст алкоголю, наприклад, 0,3 або 0,4 проміле, і ви не вживали жодних алкогольних напоїв, аргументуйте це можливим впливом продуктів.

Вимагайте проведення повторного тесту після деякого часу, що може допомогти зменшити показник. 3 часом вміст алкоголю знижується.

Якщо результати тесту все ще показують перевищення норми, вимагайте ознайомлення з інструкцією приладу і врахування передбаченої інструкцією похибки, яка може становити до 20%.

У разі сумнівів, наполягайте на проведенні лабораторних досліджень в медичному закладі для точного визначення рівня алкоголю в крові.