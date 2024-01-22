Адвокаты рассказали, почему трезвые водители получают протокол за "пьяное" вождение

В Украине на трезвых водителей могут составлять протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, некоторые напитки могут увеличивать уровень алкоголя в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

Какой допустимый уровень алкоголя в крови

В Украине установлен предельно допустимый уровень алкоголя в крови 0,2 промилле. Большее содержание может быть вызвано употреблением определенных продуктов, таких как кефир, йогурт, кумыс или квас.

В частности, эти напитки могут вызывать содержание алкоголя вплоть до 0,6 промилле.

В результате трезвый водитель может получить штраф в размере 17000 гривен и лишение права управления транспортным средством на один год.

Как измеряют промилле

Промилле - это единица измерения концентрации алкоголя в крови. Она указывает количество граммов алкоголя на литр крови. Например, 0,5 промилле означает 0,5 г алкоголя на литр крови. Это измерение стандартно для определения состояния алкогольного опьянения во многих странах.

Первичное измерение алкоголя в организме обычно производится с помощью алкотестеров при остановке водителя. Эти приборы дают ориентировочные результаты, которые могут потребовать дальнейшего подтверждения.

Для точного определения уровня алкоголя крови используются лабораторные анализы, проводимые в медицинских учреждениях. Лабораторные исследования включают в себя более сложные и точные методы определения уровня алкоголя.

Как напитки выливают на содержание алкоголя

Безалкогольное пиво может вызвать показания алкотестера от 0,1 до 0,4 промилле. Апельсиновый сок также может показать до 0,3 промилле.

Это связано с процессами брожения, которые происходят при производстве этих напитков. Таким образом, употребление этих напитков может неправильно отражать уровень алкоголя в крови.

Влияние пищевых продуктов

Некоторые пищевые продукты, такие как кефир, йогурт или кумыс могут показывать до 0,6 промилле в крови.

Шоколадные конфеты и выпечка, обработанные спиртосодержащими жидкостями, могут показать от 0,1 до 0,3 промилле. Это также касается некоторых фруктов и соков, например апельсин может показать до 0,2 промилле, а банан - до 0,22 промилле.

Нормы в Украине

В Украине установлен предельный уровень алкоголя в крови водителей на уровне 0,2 промилле. Этот показатель иногда может быть ниже естественного уровня алкоголя в организме.

Превышение этого показателя может привести к административной ответственности.

В Европе и США, где допустимый уровень алкоголя в крови составляет около 0,5 0,8 промилле, водитель, у которого показатель ниже этого предела, будет считаться трезвым и не подлежать наказанию.

В Украине превышение нормы приводит к наложению штрафов, лишению водительских прав и, в некоторых случаях, к административному аресту.

При выявлении превышения нормы алкоголя в крови водителя предусмотрен штраф в размере 17000 гривен и лишение права управления транспортными средствами на год.

Повторное нарушение в течение года наказывается штрафом в 51000 гривен. Также предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на 10 лет с конфискацией транспортного средства нарушителя.

Действия при остановке полицией

Во время остановки полицией и проведения теста на алкоголь оставайтесь спокойными и собранными.

Если результат теста показывает небольшое содержание алкоголя, например 0,3 или 0,4 промилле, и вы не употребляли никаких алкогольных напитков, аргументируйте это возможным воздействием продуктов.

Требуйте проведение повторного теста по прошествии некоторого времени, что может помочь уменьшить показатель. Со временем содержание алкоголя снижается.

Если результаты теста все еще показывают превышение нормы, требуйте ознакомления с инструкцией прибора и учета предусмотренной инструкцией ошибки, которая может составлять до 20%.

В случае сомнений настаивайте на проведении лабораторных исследований в медицинском учреждении для точного определения уровня алкоголя в крови.