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Адвокат розповів про найкреативніший спосіб вручення повісток: ось у чому підстава

Як ТЦК креативно вручає повістки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні триває мобілізації і військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки. Зокрема, можуть робити це дуже оригінальними способами. Адвокат розповів, у чому підступність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Як вручають повістки

Чоловікам почали приходити повістки з таким формулюванням: "Відправку повістки зафіксовано представником Керуючої компанії з обслуговування житлового фонду та автоматизованою системою АІТС "Оберіг".

Також можна побачити такі формулювання: "Довожу до вашого відома, що в кінці 2023 року у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, яким суттєво посилюється відповідальність за військові порушення, а саме законодавства про мобілізацію, з накладенням штрафу від 34 000 до 85 000 грн".

Зокрема, вже є рішення суду, де чоловіку "впаяли" 3 роки позбавлення волі за ухилення від призову за мобілізацією.

У чому підступність

Дане рішення суду, яким військовозобов’язаного визнали винним за ст. 336 КК України - ухилення від призову за мобілізацією з покаранням у 3 роки позбавлення волі.

"Зауважте: не умовно, але й не щодо вас, отримувача цього креативного повідомлення. Бо здебільшого чоловіки, не почитавши вирок суду, гадають, що це саме їм дали 3 роки. Такий собі елемент психологічного тиску на людину", - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, те що відправку повістки "зафіксовано представником Керуючої компанії" ще нічого не доводить чи підтверджує.

"Читайте між рядків: повістку вам вкинули до поштової скриньки, а двірник підтвердив, що зробив це", - додав Сімутін.

Підступність також полягає в тому, що у Верховній раді зареєстрували законопроєкт, яким суттєво посилюється відповідальність за військові порушення, а саме законодавства про мобілізацію, з накладенням штрафу від 34 000 до 85 000 грн.

Важливо, що це лише законопроєкт, а не закон. Він ще тільки буде розглядатися у майбутньому, його розкритикували практично всі політичні сили, він отримав негативні висновки експертного управління при ВРУ.

Саме так маніпулюють та "грають" на необізнаності й стривоженості громадян.

"Однозначно підхід можна внести до номінації найкреативнішого способу вручення повістки. Звичайно ж, із приставкою "анти", - зазначив експерт.

 

Раніше ми повідомляли, чому не можна викидати повістки.

Також читайте, коли можуть прийняти новий закон про мобілізацію.

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ТЦКповісткиМобілізація в Україні