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Адвокат рассказал о самом креативном способе вручения повесток: вот в чем подстава

Как ТЦК креативно вручает повестки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине продолжается мобилизация и военнообязанным мужчинам вручают повестки. В частности, могут делать это очень оригинальными способами. Адвокат рассказал, в чем коварство.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Как вручают повестки

Мужчинам начали приходить повестки со следующей формулировкой: "Отправка повестки зафиксирована представителем Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда и автоматизированной системой АИТС "Оберіг".

Также можно увидеть следующие формулировки: "Довожу до вашего сведения, что в конце 2023 года в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым существенно усиливается ответственность за военные нарушения, а именно законодательства о мобилизации, с наложением штрафа от 34 000 до 85 000 грн".

В частности, уже есть решение суда, где мужчине "впаяли" 3 года лишения свободы за уклонение от призыва по мобилизации.

В чем коварство

Данное решение суда, которым военнообязанного признали виновным по ст. 336 УК Украины - уклонение от призыва по мобилизации с наказанием в 3 года лишения свободы.

"Заметьте: не условно, но и не относительно вас, получателя этого креативного сообщения. Потому что в большинстве мужчины, не почитав приговор суда, полагают, что это именно им дали 3 года. Такой элемент психологического давления на человека", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, то, что отправка повестки "зафиксирована представителем Управляющей компании" еще ничего не доказывает или подтверждает.

"Читайте между строк: повестку вам бросили в почтовый ящик, а дворник подтвердил, что сделал это", - добавил Симутин.

Коварство также состоит в том, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым существенно усиливается ответственность за военные нарушения, а именно законодательства о мобилизации, с наложением штрафа от 34 000 до 85 000 грн.

Важно, что это только законопроект, а не закон. Он еще только будет рассматриваться в будущем, его раскритиковали практически все политические силы, он получил негативные выводы экспертного управления при ВРУ.

Именно так манипулируют и "играют" на неосведомленности и встревоженности граждан.

"Однозначно подход можно внести в номинацию креативного способа вручения повестки. Конечно же, с приставкой "анти", - отметил эксперт.

 

Ранее мы сообщали, почему нельзя выбрасывать повестки.

Читайте также, когда могут принять новый закон о мобилизации.

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