Адвокат розповів, які грошові перекази перевіряють банки та як уникнути проблем

В Україні Національний банк здійснює фінансовий моніторинг, для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Адвокат розповів, які перекази перевіряють банки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
За словами адвоката, вже багато хто стикався із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці. Комусь у результаті таких перевірок навіть заблокували рахунок.
Банку цікаво, якщо сума ваших місячних переказів перевищує ліміт - 400 тисяч гривень. Що банку нецікаво, так це перекази до 30 тисяч на місяць обороту на карті.
Сімутін зазначив, що банки перевіряють перекази від 30 до 400 тисяч гривень, коли:
За результатами перевірки можливі такі "сценарії":
Водночас Держфінмоніторинг приймає всі заяви, а таких може бути до мільйона, але реагує тільки на найважливіші з них, які приблизно складають 10% від усіх.
"Фінансовий контроль дійсно існує та щороку стає більш ефективним, але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться лише якщо ваші фінансові операції не просто трішки підозрілі, а носять винятковий і масовий характер", - зазначив адвокат.
Роман Сімутін радить довести банку лише два факти:
Доказами законності отриманих вами коштів, можуть слугувати:
Адвокат радить не затягувати та не ігнорувати банківські запити щодо перевірки рахунку, а своєчасно контактувати з банком, надаючи необхідну інформацію про платежі.
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