Адвокат розповів, які грошові перекази перевіряють банки та як уникнути проблем

Чому банк просить пройти перевірку

За словами адвоката, вже багато хто стикався із запитами від банків на перевірку джерел походження наявних коштів на картці. Комусь у результаті таких перевірок навіть заблокували рахунок.

Банку цікаво, якщо сума ваших місячних переказів перевищує ліміт - 400 тисяч гривень. Що банку нецікаво, так це перекази до 30 тисяч на місяць обороту на карті.

Коли перевіряють перекази

Сімутін зазначив, що банки перевіряють перекази від 30 до 400 тисяч гривень, коли:

значна кількість переказів - десятки та сотні операцій

збільшення вдвічі обороту на карті

зняття понад половини коштів з картки

скарга банку від особи, що переказала вам кошти

За результатами перевірки можливі такі "сценарії":

банк самостійно з’ясує необхідні дані від клієнта і вирішить, що все гаразд і продовжить співпрацю

банк призупинить роботу з клієнтом та проінформує про це Держфінмоніторинг

Водночас Держфінмоніторинг приймає всі заяви, а таких може бути до мільйона, але реагує тільки на найважливіші з них, які приблизно складають 10% від усіх.

"Фінансовий контроль дійсно існує та щороку стає більш ефективним, але правоохоронні органи вами гарантовано зацікавляться лише якщо ваші фінансові операції не просто трішки підозрілі, а носять винятковий і масовий характер", - зазначив адвокат.

Як пройти фінмоніторинг

Роман Сімутін радить довести банку лише два факти:

ви провадите законну діяльність

ви сплатили або звільнені від сплати податків

Доказами законності отриманих вами коштів, можуть слугувати:

довідка про доходи з роботи

митна декларація

документи, що підтверджують отримання грошових компенсацій, виплат, матеріального забезпечення

копії документів, що підтверджують отримання спадщини

Адвокат радить не затягувати та не ігнорувати банківські запити щодо перевірки рахунку, а своєчасно контактувати з банком, надаючи необхідну інформацію про платежі.