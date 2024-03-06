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Де українці зберігають свої заощадження: рейтинг банків

Україна, Середа 06 березня 2024 09:58
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Де українці зберігають свої заощадження: рейтинг банків Фото: українці зберігають гроші переважно в державних банках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 лютого 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 55 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 665,6 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За місяць обсяг скоротився на 28,9 млрд гривень за рахунок скорочення на вимогу, а обсяг термінових депозитів залишився на колишньому рівні. Незначне сезонне скорочення спричинене тим, що громадяни у січні витрачають гроші, отримані у грудні у вигляді премій та інших виплат.

Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 378,2 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 184,3 млрд гривень на третьому приватний Універсал Банк - 62,9 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 58,6 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 46,6 млрд гривень та приватний ПУМБ – 46,1 млрд гривень.

Де українці зберігають свої заощадження: рейтинг банків

Обговорення "відтоку" вкладів

Нагадаємо, у лютому голова комітету Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вклади громадян у гривні нібито скоротилися за січень на 51,3 млрд гривень.

На думку Гетманцева, до такого скорочення могло призвести "певний негативний ефект", який пов'язаний із нормами законопроекту про мобілізацію.

Проте заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай заявила, що незначний відтік вкладів не є наслідком можливих законодавчих змін, а традиційним сезонним явищем, характерним для цього періоду та в попередні роки.

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