Адвокат рассказал, какие денежные переводы проверяют банки и как избежать проблем

В Украине Национальный банк осуществляет финансовый мониторинг для легализации доходов, полученных преступным путем. Адвокат рассказал, какие переводы проверяют банки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.
По словам адвоката, уже многие сталкивались с запросами от банков на проверку источников происхождения имеющихся средств на карте. Кому-то в результате подобных проверок даже заблокировали счет.
Банку интересно, если сумма ваших месячных переводов превышает лимит - 400 тысяч гривен. Что банку неинтересно, так это переводы до 30 тысяч в месяц оборота на карте.
Симутин отметил, что банки проверяют переводы от 30 до 400 тысяч гривен, когда:
По результатам проверки возможны следующие "сценарии":
В то же время Госфинмониторинг принимает все заявления, а таковых может быть до миллиона, но реагирует только на важнейшие из них, которые примерно составляют 10% от всех.
"Финансовый контроль действительно существует и ежегодно становится более эффективным, но правоохранительные органы вами гарантированно заинтересуются только если ваши финансовые операции не просто немного подозрительны, а носят исключительный и массовый характер", - отметил адвокат.
Роман Симутин советует доказать банку только два факта:
Доказательствами законности полученных вами средств могут служить:
Адвокат советует не затягивать и не игнорировать банковские запросы по поводу проверки счета, а своевременно контактировать с банком, предоставляя необходимую информацию о платежах.
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