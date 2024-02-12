Адвокат розповів, як військкомати працюватимуть вночі та до чого це призведе

В Україні Кабмін дозволив ТЦК працювати цілодобово. Адвокат пояснив, що такі дії приведуть до скорого прийняття нового закону про мобілізацію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
За словами фахівця, вночі працівники ТЦК розглядатимуть справи про адміністративні порушення та накладатимуть стягнення.
Також проводитимуть медичні огляди та психологічні обстеження.
"Вночі - просто оф**енні будуть тести, інфа - сотка", - додав Сімутін.
Проводитимуть облік військовозобов’язаних. Однак, вони і так його проводять, і вже ж наче 99% усіх є в електронних реєстрах.
Адвокат зазначив, що це все призведе до прийняття нового закону про мобілізацію. До того ж додав, що заодно завчасно готують ТЦК до валу адміністративних справ з підготовки заяв, пов’язаних з обмеженнями прав громадян.
"Тобто у праві керування, виїзду за кордон, арешту рахунків та затримань до трьох діб з доставкою до ТЦК для проходження медкомісії", - йдеться у повідомленні.
Кримінально-процесуальним кодексом (КПК) заборонено допитувати людей після 20:00.
"Та і як це виглядатиме, якщо по тебе приходять, навіть о 20:00 та викликають на нічний допит? А от Кабмін, такий собі законодавець над законодавцем, без внесень змін до законів через парламент дозволив розглядати адміністративні справи цілодобово" - додав фахівець.
Усі думають, що такі справи розглядаються по папірцях, без допитів. Однак ні, справи розглядатимуться за участі особи, яку притягують до відповідальності.
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