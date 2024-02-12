Адвокат рассказал, как военкоматы будут работать ночью и к чему это приведет

Что будут делать ночью

По словам специалиста, ночью работники ТЦК будут рассматривать дела об административных нарушениях и налагать взыскания.

Также будут проводиться медицинские осмотры и психологические обследования.

"Ночью - просто оф**енные будут тесты, инфа - сотка", - добавил Симутин.

Будут проводить учет военнообязанных. Однако они и так его проводят, и уже как 99% всех есть в электронных реестрах.

Адвокат отметил, что все это приведет к принятию нового закона о мобилизации. К тому же добавил, что при этом заранее готовят ТЦК к валу административных дел по подготовке заявлений, связанных с ограничениями прав граждан.

"То есть в праве управления, выезда за границу, аресте счетов и задержаний до трех суток с доставкой в ТЦК для прохождения медкомиссии", - говорится в сообщении.

Законны ли действия

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) запрещает допрашивать людей после 20:00.

"Да и как это будет выглядеть, если за тобой приходят, даже в 20:00 и вызывают на ночной допрос? А вот Кабмин, некий законодатель над законодателем, без внесения изменений в законы через парламент разрешил рассматривать административные дела круглосуточно" - добавил специалист.

Все думают, что такие дела рассматриваются по бумажкам, без допросов. Однако нет, дела будут рассматриваться с участием лица, привлекаемого к ответственности.