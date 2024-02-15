Адвокат розповів, як "вибивають" борги за комуналку: 3 способи та у чому їх підступність

В Україні для споживачів відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг та стягнення заборгованості в судовому порядку. Адвокат розповів про можливі сценарії, якщо ви заборгували за комуналку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Що відомо

Постановою Кабміну від 29.12.2023 р. № 1405 скасовано заборону на припинення житлово-комунальних послуг.

Для споживачів відновлено нарахування пені за несплату ЖКП та стягнення заборгованості. У разі несплати або недоплати за отримані послуги - боржників можуть відключати.

Мораторій на відключення комуналки діятиме лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Адвокат назвав три можливі сценарії, якщо ви заборгували комуналку.

Метод "батога"

Вам можуть банально обрізати постачання газу, води чи електрики.

"Часом вас, як то і годиться за законом, навіть попереджають про це. Але не всі компанії сумлінно розсилають такі сповіщення. А коли вам і встромили якийсь папірець у двері чи калітку, то він міг і загубитися, доки ви приїхали", - зазначив Роман Сімутін.

Після того, як людині відрізали, наприклад, електрику, вона буде метушитися, дзвонитиме до постачальника послуги та буде запевняти, що все швидко оплатить.

Психологічний трюк полягає в тому, що абонент хоче швидко відновити послуги, тому йому геть не до того, чи законно відключили, чи ні.

До того ж окрім 100% сплати всієї заборгованості, ще й доведеться окремо заплатити за послугу перепідключення.

"Тож не пускайте борги на самоплин - дорожче вийде", - додав фахівець.

Метод "пряника"

Вам пропонують укласти договір реструктуризації вашої заборгованості. Тобто домовитися про відстрочення боргових виплат і про їхній графік.

Зокрема, ви пишете заяву, де вказуєте терміни погашення й той факт, що ви згодні одразу заплатити 30% боргу. До заяви додається довідка про доходи.

Зазвичай, компанії ставлять адекватні терміни та суми щомісячних виплат. В ідеалі сума ваших платежів "має братися не зі стелі", а на основі довідки про доходи.

Однак, деякі компанії можуть скористатися вашим вразливим становищем і почнуть маніпулювати, що ваш "пряник може швидко обернутися на батіг, тому або погоджуєтеся на їхні вимоги, або вас відключать".

Методика "тихої сапи"

Деякі компанії відразу звертаються до суду, де справи про комунальні борги розглядаються спрощено, в окремому провадженні, й отримують судовий наказ.

Далі його передають до державного виконавця і він блокує кошти на вашому рахунку або накладає арешт на житло.

"Родзинка цього підходу ще й в тому, що про виданий щодо вас судовий наказ, ви найчастіше дізнаєтеся вже опісля, оскільки обійшлося без повідомлення сторін", - зазначив Роман Сімутін.

В кінці боржники звертаються до юриста, щоб скасувати виданий судовий наказ і оскаржив борг, якщо той безпідставний.

Адвокат радить в жодному разі не пускати справи на самоплин. Чим швидше ви відреагуєте, тим дешевше буде, навіть із послугами адвоката.