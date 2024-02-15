Адвокат рассказал, как "выбивают" долги за коммуналку: 3 способа и в чем их коварство

В Украине для потребителей возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг и взыскание задолженности в судебном порядке. Адвокат рассказал о возможных сценариях, если вы задолжали за коммуналку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Что известно

Постановлением Кабмина от 29.12.2023 г. № 1405 отменено запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг.

Для потребителей возобновлено начисление пени за неуплату ЖКУ и взыскание задолженности. В случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги, должников могут отключать.

Мораторий на отключение коммуналки будет действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.

Адвокат назвал три возможных сценария, если вы задолжали коммуналку.

Метод "батога"

Вам могут банально обрезать поставки газа, воды или электричества.

"Иногда вас, как и полагается по закону, даже предупреждают об этом. Но не все компании добросовестно рассылают такие уведомления. А если вам и воткнули какую-то бумажку в дверь или ворота, то она могла и потеряться, пока вы приехали", - отметил он Роман Симутин.

После того, как человеку отрезали, например, электричество, он будет суетиться, звонить поставщику услуги и будет уверять, что все быстро оплатит.

Психологический трюк заключается в том, что абонент хочет быстро восстановить услуги, поэтому ему совсем не до того, законно отключили или нет.

К тому же, кроме 100% уплаты всей задолженности, еще и придется отдельно заплатить за услугу переподключения.

"Так что не пускайте долги на самотек - дороже получится", - добавил специалист.

Метод "пряника"

Вам предлагают заключить договор реструктуризации вашей задолженности. То есть договориться об отсрочке долговых выплат и об их графике.

В частности, вы пишете заявление, где указываете сроки погашения и тот факт, что вы согласны сразу заплатить 30% долга. К заявлению прилагается справка о доходах.

Обычно компании ставят адекватные сроки и суммы ежемесячных выплат. В идеале сумма ваших платежей "должна браться не с потолка", а на основе справки о доходах.

Однако, некоторые компании могут воспользоваться вашим уязвимым положением и начнут манипулировать, что ваш "пряник может быстро обернуться на плеть, поэтому либо соглашаетесь на их требования, либо вас отключат".

Методика "тихой сапы"

Некоторые компании сразу обращаются в суд, где дела о коммунальных долгах рассматриваются упрощенно, в отдельном производстве, и получают судебный приказ.

Далее его передают государственному исполнителю и он блокирует средства на вашем счете или накладывает арест на жилье.

"Изюминка этого подхода еще и в том, что об изданном в отношении вас судебном приказе, вы чаще узнаете уже после, поскольку обошлось без уведомления сторон", - отметил Роман Симутин.

В конце должники обращаются к юристу, чтобы отменить изданный судебный приказ и обжаловал долг, если тот безоснователен.

Адвокат советует ни в коем случае не пускать дела на самотек. Чем быстрее вы отреагируете, тем дешевле будет даже с услугами адвоката.