Адвокат розповів, як правильно проходити ВЛК та який документ потрібно вимагати

Як проходити комісію

Наприклад, ви прибули до ТЦК і вас направляють проходити лікарів. А ті навіть не піднімаючи голови просто штампують "придатний", адже на все виділено аж 20 хвилин.

Варто знати, як діяти в такій ситуації.

Загалом, медичний огляд під час мобілізації регулюється главою III, Наказу МО від 14.08.2008 року №402.

Першочергово перед оглядом проводиться загальний аналіз крові, в тому рахунку на ВІЛ, гепатит, цукор, загальний аналіз ще дечого, визначається група крові, резус, проводиться рентген, ЕКГ, а особам за 40 років обов’язково вимірюють тиск.

"В більшості випадків аналізи беруть із вашої електронної картки "Хелсі" невідомо якої давнини, та без аналізів на цукор, гепатит, ВІЛ", - каже Сімутін.

Адвокат зазначив, перш ніж проходити ВЛК, потрібно заявити, щоб лікарі провели аналізи, тоді всі одразу зрозуміють, що ви знаєте законний порядок. А тому ви не будете проходити лікарів до отримання результатів тестів, як це і повинно бути.

Долучіть заявою до особової справи всі без винятку лікарські виписки, висновки та виписку з амбулаторної картки. Зверніть увагу: виписку з амбулаторної книги ви не просто можете надати, ви зобов’язані це зробити.

При проходженні огляду у профільного лікаря щодо вашого захворювання, повідомте про наявні проблеми, покажіть виписку та зазначте, що долучили дані документи до особової справи.

Якщо ваша проблематика зі здоров’ям тягне як мінімум на обмежену придатність, але вам ставлять придатний і не направляють на додаткове обстеження, тоді одразу прямуйте до голови ВЛК, пишіть скаргу і чекайте офіційної відповіді з поясненнями.

Не надання відповіді на скаргу можна розглядати як бездіяльність голови ВЛК, з подальшим можливим оскарженням.

Що потрібно вимагати

Фахівець радить завжди вимагати висновок ВЛК про придатність, оформлену у вигляді довідки.

Відсутність даного висновку серйозно ускладнює його оскарження.

"Щоб потім отримати довідку в ТЦК згаєте місяць часу, це у кращому випадку, у гіршому, як часто відбувається у моїх справах, оскаржувати доводиться просто наосліп", - додав Роман Сімутін.