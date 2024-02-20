Адвокат рассказал, как правильно проходить ВВК и какой документ нужно потребовать

Как проходить комиссию

К примеру, вы прибыли в ТЦК и вас направляют проходить врачей. А те даже не поднимая головы просто штампуют "подходящий", ведь на все выделено аж 20 минут.

Следует знать, как действовать в такой ситуации.

В целом медицинское освидетельствование во время мобилизации регулируется главой III, Приказа МО от 14.08.2008 года №402.

В первую очередь перед осмотром проводится общий анализ крови, в том числе на ВИЧ, гепатит, сахар, общий анализ еще кое-что, определяется группа крови, резус, проводится рентген, ЭКГ, а лицам за 40 лет обязательно измеряют давление.

Адвокат отметил, прежде чем проходить ВЛК, нужно заявить, чтобы врачи провели анализы, тогда все сразу поймут, что вы знаете законный порядок. Поэтому вы не будете проходить врачей до получения результатов тестов, как это и должно быть.

Приобщите заявлением к личному делу все без исключения врачебные выписки, выводы и выписку с амбулаторной карты. Обратите внимание: выписку из амбулаторной книги вы не просто можете предоставить, вы обязаны это сделать.

При прохождении осмотра у профильного врача по вашему заболеванию, сообщите об имеющихся проблемах, покажите выписку и укажите, что приобщили данные документы к личному делу.

Если ваша проблематика со здоровьем тянет как минимум на ограниченную пригодность, но вам ставят подходящую и не направляют на дополнительное обследование, тогда сразу направляйтесь к председателю ВВК, пишите жалобу и ждите официального ответа с пояснениями.

Не предоставление ответа на жалобу можно рассматривать как бездействие председателя ВВК с последующим возможным обжалованием.

Что нужно требовать

Специалист советует всегда требовать заключения ВВК о пригодности, оформленной в виде справки.

Отсутствие данного заключения серьезно усложняет его обжалование.

"Чтобы потом получить справку в ТЦК потеряете месяц времени, это в лучшем случае, в худшем, как часто происходит по моим делам, обжаловать приходится просто вслепую", - добавил Роман Симутин.