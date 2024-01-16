Адвокат розповів, чи можна отримати відстрочку без проходження ВЛК

В Україні триває мобілізація і практично всім, хто звертався за останні пів року до ТЦК із заявою про відстрочку заявляли, що це можливо лише після проходження медогляду. Варто знати, як вийти з цієї ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал адвоката Романа Сімутіна.

Деталі

Часто у ТЦК заявляють, що виключно після перевірки паспортних та військово-облікових даних та отримання результатів медичного обстеження, буде розглянуте питання щодо надання вам відстрочки.

Адвокат зазначив, що без проходження комісії ТЦК відмовляє у наданні відстрочки.

До вересня 2023 року після подання скарги відстрочку оформляли, але потім "сталися якісь чаклунські нашіптування" і ТЦК всіх регіонів почали формувати майже ідентичні відповіді.

"Мені з клієнтом довелося пройти шлях від районного ТЦК до Генерального штабу, але результатів поки немає. В одному з випадків мені навіть погрожували притягненням до відповідальності за розпалювання ворожнечі", - додав Сімутін.

Про що йдеться у судових рішеннях

В реєстрі судових рішень з’явилося рішення Запорізького окружного адміністративного суду, яким визнано протиправним рішення ТЦК про відмову в наданні відстрочки.

Найголовніше з рішення суду: якщо у вас є право на відстрочку, то ТЦК має її надати, бо це імперативна норма, яка передбачає лише обов’язок. Тобто в природі даної норми існує тільки обов’язок ТЦК виконати закон та надати відстрочку.

Однак, якщо ви не пройшли ВЛК або не поновили свої облікові дані, то ваші дії підпадають під порушення правил військового обліку з можливим притягненням до відповідальності за ст. 210 КУпАП.

Чи варто надалі відстоювати це право

Фахівець зазначив, що відстоювати своє право на відстрочку складно, а результат може бути не таким, на який сподіваєшся.

"Система чинить шалений опір. Але якщо ви готові відстоювати своє право - дійте", - додав він.