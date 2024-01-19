Адвокат розповів, чому закрили кордони для чоловіків та чи законні такі дії

В Україні через війну триває мобілізація. Прикордонники почали повертати майже всіх, хто відповідно до правил перетину кордону мав право виїзду та не мав відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал адвоката Романа Сімутіна.

Що відомо

В Україні 29 грудня 2023 року рух на кордоні для військовозобов'язаних чоловіків зупинився. Прикордонники почали не пропускати чоловіків.

Держприкордонслужба пояснювала це правом додаткової перевірки, але це не випадковість і цьому є причина.

28 грудня 2023 року вийшла постанова Третього апеляційного адміністративного суду, в якій зазначено, що особа з інвалідністю І чи II групи для виїзду за кордон має надати, зокрема, і документи, що підтверджують виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання.

Приклад

Чоловік ще в березні 2023 року хотів перетнути кордон. Для цього він надав:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон

довідку МСЕК, що йому встановлено II групу інвалідності

довідку Пенсійного фонду, що він перебуває на обліку та отримує пенсію по інвалідності

Але прикордонник його не пропустив, тому чоловік звернувся до суду та виграв справу. Суд визнав протиправним і скасував рішення про відмову в перетинанні державного кордону.

Зокрема, суд зазначив, що відмовити у перетинанні державного кордону можливо лише за обґрунтованим рішенням та із зазначенням причин відмови. А прикордонник відмовив без посилання на конкретні статті закону та не вказав, яких саме документів не надано для успішного пропуску.

Суд зазначив, що ні довідка МСЕК, ні довідка про перебування на обліку у ПФУ не є підтверджуючим документом встановленої групи інвалідності. Для останнього закон вимагає надати, наприклад, пенсійне посвідчення.

Не підлягають призову особи з інвалідністю. Отже, для таких осіб передбачена і відстрочка. При перетині кордону особа, крім паспортних документів, повинна надати документи, які б підтверджували її право на відстрочку та виїзд з України.

Окрім документів, які підтверджують право перетину кордону і документів про інвалідність, позивач мав ще й надати документи військового обліку, зокрема підтверджуючі виключення з військового обліку у зв`язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування.

"А як можна виключити з військового обліку у зв’язку з інвалідністю, якщо особа виключається з військового обліку лише за рішенням ВЛК за станом здоров’я", - каже адвокат.

Які наслідки

Припинили випускати всіх: осіб з інвалідністю, осіб, що супроводжують, багатодітних та тих, які здійснюють постійний догляд.

А цікаво те, що постанова суду з’явилася 28 грудня, а випускати припинили вже 29 грудня.

"Хтось може мені пояснити, як за ніч можна було розтлумачити митникам премудрості рішення суду, не знаючи наперед його зміст", - додав експерт.