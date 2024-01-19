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Адвокат рассказал, почему закрыли границы для мужчин и законны ли такие действия

Пятница 19 января 2024 12:03
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Адвокат рассказал, почему закрыли границы для мужчин и законны ли такие действия Почему закрыли границу для мужчин (фото: facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Роман Симутин

В Украине из-за войны продолжается мобилизация. Пограничники начали возвращать почти всех, кто в соответствии с правилами пересечения границы имел право выезда и не имел отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Что известно

В Украине 29 декабря 2023 года движение на границе для военнообязанных мужчин остановилось. Пограничники стали не пропускать мужчин.

Госпогранслужба объясняла это правом дополнительной проверки, но это не случайность и тому есть причина.

28 декабря 2023 вышло постановление Третьего апелляционного административного суда, в котором указано, что лицо с инвалидностью I или II группы для выезда за границу должно предоставить, в частности, и документы, подтверждающие исключение из военного учета в связи с инвалидностью и разрешение относительно смены места жительства.

Пример

Мужчина еще в марте 2023 года хотел пересечь границу. Для этого он предоставил:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу
  • справку МСЭК, что ему установлена II группа инвалидности
  • справку Пенсионного фонда, что он состоит на учете и получает пенсию по инвалидности

Но пограничник его не пропустил, поэтому мужчина обратился в суд и выиграл дело. Суд признал противоправным и отменил решение об отказе в пересечении государственной границы.

В частности, суд отметил, что отказать в пересечении государственной границы можно только по обоснованному решению и с указанием причин отказа. А пограничник отказал без ссылки на конкретные статьи закона и не указал, какие именно документы не предоставлены для успешного пропуска.

Суд отметил, что ни справка МСЭК, ни справка о нахождении на учете в ПФУ не являются подтверждающим документом установленной группы инвалидности. Для последнего закон требует предоставить, например, пенсионное удостоверение.

Не подлежат призыву лица с инвалидностью. Следовательно, для таких лиц предусмотрена и отсрочка. При пересечении границы лицо, кроме паспортных документов, должно предоставить документы, подтверждающие его право на отсрочку и выезд из Украины.

Кроме документов, подтверждающих право пересечения границы и документов об инвалидности, истец должен также предоставить документы военного учета, в частности подтверждающие исключения из военного учета в связи с инвалидностью и разрешение изменения места проживания или пребывания.

"А как можно исключить из военного учета в связи с инвалидностью, если лицо исключается из военного учета только по решению ВЛК по состоянию здоровья", - говорит адвокат.

Какие последствия

Прекратили выпускать всех: лиц с инвалидностью, сопровождающих, многодетных и осуществляющих постоянный уход.

А интересно, что постановление суда появилось 28 декабря, а выпускать прекратили уже 29 декабря.

"Кто-то может мне объяснить, как за ночь можно было разъяснить таможенникам премудрости решение суда, не зная заранее его содержание", - добавил эксперт.

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