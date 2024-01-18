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Адвокат розповів, чи може зареєстрована в житлі людина претендувати на частку

Четвер 18 січня 2024 14:13
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Адвокат розповів, чи може зареєстрована в житлі людина претендувати на частку Адвокат назвав три міфи про нерухомість (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Роман Сімутін

Багато хто вважає, якщо когось прописати у квартирі, то він щонайменше претендуватиме на квартиру або його буде неможливо виселити. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Прописка чи реєстрація?

Експерт розповів, що законодавстві немає поняття прописки - це суто радянський витвір для контролю за громадянами.

У 2003 році "прописку" замінено терміном "реєстрація", що означає просто позначку у паспорті про місце проживання. Тому ніяких підстав для набуття чужого житла у свою власність не дає.

Продати своє житло може виключно його власник, а не якась зареєстрована там особа. Також, щоб продати житло, власнику геть не потрібна згода тих, хто у ньому зареєстрований.

Чи може зареєстрований у житлі продати частку

Факт реєстрації у квартирі або будинку не наділяє вас правом власності на нього. Ні на все житло, ні на половину, ні на якусь його частку.

Навіть факт тривалого проживання в чужій квартирі не зробить вас власником якоїсь його частини.

"Це так не працює, бо у житла є офіційний власник, який володіє ним на 100%", - каже адвокат.

З 01.12.2021 року власник житла уповноважений "виписати" особу самостійно без її згоди у позасудовому порядку, як то відбувалося раніше.

Зокрема, у законі "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" прописано, що власник житла приватної форми власності має право звернутися із заявою про зняття з реєстрації повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що йому належить.

Чи може хтось прописатися і претендувати на житло

Реєстрація в житлі наділяє вас виключно правом проживати в ньому, а не правом власності.

Без згоди власника в жодному чужому житлі не можна зареєструватися. Якщо вас прописали з його згоди, то ніяких прав на житло це вам не надало.

Коли власник продає житло, всі зареєстровані в ньому змінюють місце реєстрації.

Роман Сімутін додав, що реєстрація особи в житлі не дорівнює її праву власності на його частину. Наявність у вас, як у власника, офіційних документів на право власності на житло - ваша гарантія, що ніхто його у вас не відбере.

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