Адвокат розповів, чи може зареєстрована в житлі людина претендувати на частку

Багато хто вважає, якщо когось прописати у квартирі, то він щонайменше претендуватиме на квартиру або його буде неможливо виселити. Однак, це не зовсім так.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
Експерт розповів, що законодавстві немає поняття прописки - це суто радянський витвір для контролю за громадянами.
У 2003 році "прописку" замінено терміном "реєстрація", що означає просто позначку у паспорті про місце проживання. Тому ніяких підстав для набуття чужого житла у свою власність не дає.
Продати своє житло може виключно його власник, а не якась зареєстрована там особа. Також, щоб продати житло, власнику геть не потрібна згода тих, хто у ньому зареєстрований.
Факт реєстрації у квартирі або будинку не наділяє вас правом власності на нього. Ні на все житло, ні на половину, ні на якусь його частку.
Навіть факт тривалого проживання в чужій квартирі не зробить вас власником якоїсь його частини.
"Це так не працює, бо у житла є офіційний власник, який володіє ним на 100%", - каже адвокат.
З 01.12.2021 року власник житла уповноважений "виписати" особу самостійно без її згоди у позасудовому порядку, як то відбувалося раніше.
Зокрема, у законі "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" прописано, що власник житла приватної форми власності має право звернутися із заявою про зняття з реєстрації повнолітньої особи, місце проживання (перебування) якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що йому належить.
Реєстрація в житлі наділяє вас виключно правом проживати в ньому, а не правом власності.
Без згоди власника в жодному чужому житлі не можна зареєструватися. Якщо вас прописали з його згоди, то ніяких прав на житло це вам не надало.
Коли власник продає житло, всі зареєстровані в ньому змінюють місце реєстрації.
Роман Сімутін додав, що реєстрація особи в житлі не дорівнює її праву власності на його частину. Наявність у вас, як у власника, офіційних документів на право власності на житло - ваша гарантія, що ніхто його у вас не відбере.
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