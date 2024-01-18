Адвокат рассказал, может ли зарегистрированный в жилье человек претендовать на долю

Прописка или регистрация?

Эксперт рассказал, что в законодательстве нет понятия прописки - это чисто советское произведение для контроля за гражданами.

В 2003 году "прописка" заменена термином "регистрация", что означает просто отметку в паспорте о месте жительства. Потому никаких оснований для приобретения чужого жилья в свою собственность не дает.

Продать свое жилье может исключительно его владелец, а не какое-либо зарегистрированное там лицо. Также, чтобы продать жилье, владельцу совершенно не нужно согласие тех, кто в нем зарегистрирован.

Может ли зарегистрированный в жилье продать долю

Факт регистрации в квартире или доме не наделяет вас правом собственности на него. Ни на все жилье, ни на половину, ни на какую-нибудь его долю.

Даже факт длительного проживания в чужой квартире не сделает вас владельцем какой-либо его части.

"Это так не работает, потому что у жилья есть официальный владелец, владеющий им на 100%", - говорит адвокат.

С 01.12.2021 года собственник жилья уполномочен "выписать" лицо самостоятельно без его согласия во внесудебном порядке, как это происходило ранее.

В частности, в законе "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" прописано, что владелец жилья частной формы собственности имеет право обратиться с заявлением о снятии с регистрации совершеннолетнего лица, место жительства (пребывания) которого зарегистрировано или задекларировано в принадлежащем ему жилье.

Может ли кто-нибудь прописаться и претендовать на жилье

Регистрация в жилье наделяет вас исключительно правом проживать в нем, а не правом собственности.

Без согласия собственника ни в одном чужом жилье нельзя зарегистрироваться. Если вас прописали с его согласия, то никаких прав на жилье вам это не предоставило.

Когда владелец продает жилье, все зарегистрированные в нем изменяют место регистрации.

Роман Симутин добавил, что регистрация лица в жилье не равна его праву собственности на его часть. Наличие у вас, как у владельца, официальных документов на право собственности на жилье - ваша гарантия, что никто его у вас не отнимет.