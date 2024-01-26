Адвокат розказав, як жертві домашнього насилля зібрати докази та які документи потрібні

Домашнє насилля, на жаль, в Україні трапляється часто. Щоб притягнути кривдника до відповідальності у суді, треба довести його вину.

Які докази та документи потрібні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис адвоката Романа Сімутіна.

Якщо ви зверталися до відповідних служб, тоді зберігайте всі документи, подані вами, а також отримані від них. Такими доказами можуть бути:

У поліції

копія заяви про вчинення домашнього насильства;

копія протоколу про вчинення адмінправопорушення;

копія постанови про визнання винним кривдника та притягнення його до відповідальності тощо.

У медичному закладі

висновок про стан здоров’я та тілесні ушкодження;

рецепт на ліки;

направлення на лікування;

чеки та квитанції.

У соцслужбі (у разі застосування насильства до дитини):

копія акта оцінки потреб сім’ї/дитини;

копія звіту за результатами соціального супроводу сім’ї / дитини;

копія рішення про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо.

Доказами у суді також можуть бути:

аудіо/відеозаписи розмов, погроз, шантажу;

відео дій кривдника, фото наслідків насильства (синці та подряпини на тілі);

пошкоджені речі;

скрини листування у соцмережах;

показання свідків — родичів, сусідів, друзів, колег тощо.

Пам'ятайте та не бійтеся звертатися по допомогу, якщо ви стали жертвою домашнього насилля.

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